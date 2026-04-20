Президентът Йотова допуска следващата седмица да свика 52-рото Народно събрание

Хората повярваха, че България може да има нормални, прозрачни и добре организирани избори. По-високата избирателна активност може да се обясни с увереността им, че институциите, включително Министерството на вътрешните работи, работят за ограничаване на изборните нарушения. Много от тях са гласували с убеждението, че вотът им няма да бъде повлиян от практики като купуване на гласове и търговия с влияние. Това е знак за нарастващо доверие в изборния процес. Така президентът Илияна Йотова коментира високата избирателна активност на провелите се вчера предсрочни парламентарни избори и отправи поздравления към институциите, ангажирани с процеса.

Тя допусна, че най-вероятно през следващата седмица ще свика 52-рото Народно събрание, след като официално бъдат обявени резултатите от вота и стана известни имена на избраните 240 народни представители. Отбеляза и че срокът за оповестяване на резултатите от ЦИК е една седмица – до 26 април, като изрази надежда комисията да приключи по-рано работата си.

Президентът Йотова говори пред журналисти, след като откри изложбата „За свободата на един народ“ в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, организирана по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание.

