Рюте поздрави Радев за изборната победа и подчерта значението на стабилността

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е поздравил Румен Радев в телефонен разговор за убедителната победа на „Прогресивна България“ и е изразил готовност за продължаване на сътрудничеството в сферата на сигурността.

По време на разговора Рюте е подчертал, че вижда в лицето на Радев фактор за политическа стабилност в България, която има ключово значение за сигурността в региона.

Той е изразил удовлетворение от възможността за задълбочаване на партньорството между страната и НАТО в контекста на настоящата международна обстановка.