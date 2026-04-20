Отбелязваме 150 години от Априлското въстание с тържествен концерт в НДК

150 години след Априлското въстание българската държава има дълг не само да помни, а да превръща паметта в жива обществена енергия. С тази мисъл от Министерството на културата организират тържествен концерт в НДК, посветен на годишнината от събитието, което променя историческата съдба на България.

„Паметта за Априлското въстание е част от фундамента на българската държавност, а културата е инструментът, чрез който този фундамент се предава на следващите поколения“, отбеляза министърът на културата маестро Найден Тодоров по повод годишнината.

Концертът ще започне от 19.00 часа и е с вход „Свободен“. На сцената ще излязат Симфоничният оркестър на Българското национално радио под диригентството на Константин Илиевски и Смесеният хор на БНР с диригент Любомира Александрова. Солисти ще са сопраното Красимира Стоянова и цигуларят Светлин Русев, със специалното участие на пианиста Марио Ангелов.

Ще провучат творби на български композитори – Добри Христов, Панчо Владигеров, Парашкев Хаджиев, Любомир Пипков и Марин Големинов.

Специален драматургичен акцент ще са актьорските прочити на текстове, свързани с Априлското въстание.

Паметник на участници в Априлското въстание край Ловеч.

Община Пловдив е подготвила специално честване на годишнината, като припомня: „Преди век и половина „кървавото писмо“ на Каблешков подпали искрата на свободата, превръщайки саможертвата на шепа ентусиасти в мощен политически въпрос, който промени картата на Европа.

Април 1876-а не е просто военен акт, а върховна проява на българския дух. Макар и удавено в кръв, въстанието постигна своята най-важна цел: да покаже на света, че един народ е готов да плати най-високата цена, за да бъде свободен.

Пловдивският край, като център на Четвърти революционен окръг, заема централно място в тази героична летопис със саможертвата на Перущица, Батак и борбеността на средногорските села.

Днес, 150 години по-късно, Пловдив се прекланя пред паметта на априлци, отбелязват от Община Пловдив.

От 10.30 ще започне шествие от площад „Съединение“, в което участие ще вземат ученици от пловдивските училища ОУ „Душо Хаджидеков“, ОУ „Кочо Честименски“ и ОУ „Васил Петлешков“, преподаватели, официални лица и членове на Пловдивски общински комитет „Васил Левски“.

В 10.45 часа ще бъде поставена паметна плоча до подлеза на бившата аптека „Марица“, в памет на 254 българи, намерили своята мъченическа смърт в затвора „Таш капия“. Там участниците в шествието ще чуят разказа на Калоян Станчев, уредник в РИМ – Пловдив.

В 11.15 часа ще бъде поставена паметна плоча на Братя Свещарови до Джумая джамия. Там е отбелязана датата 22 април 1876г., когато недалеч от мястото – на старата „Узун чаршия“, пламват дюкяните на Кочо Честименски и братя Свещарови – членове на Революционния комитет в града, събитие послужило като сигнал за обявяване на Априлското въстание в Пловдив. На тази „спирка“ от шествието Живка Иванова, уредник в РИМ – Пловдив, ще разкаже подробности за случилото се.

В 12.00 часа пред паметника на героя Васил Петлешков в Цар Симеоновата градина ще бъде положени венци и цветя, а ученици от Основно училище „Васил Петлешков“ ще представят литературно-музикална композиция с драматизация. В нея ще прозвучат откъси от „Записки по българските въстания“, посветени на делото на Васил Петлешков. Ще бъде изпълнен химнът на училището и чрез художествено превъплъщение ще оживее образът на самия Петлешков. Официално слово ще изнесе Стоян Иванов, директор на РИМ-Пловдив.

В 12.30 часа в Цар Симеоновата градина комитет „Родолюбие“ ще пресъздаде с реконструкция-възстановка събитието „Съставяне на таен революционен комитет в Пловдив и обявяване на Априлското въстание.

В 16.00 часа в Дом на културата „Борис Христов“ ще бъде открита фотодокументалната „Невидяната история на априлското въстание“, в която ще бъдат показани фотографии, свързани с книгата на Димитър Страшимиров „История на Априлското въстание“. Инициатор и организатор на изложбата – Регионална народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив.

В същия час – 16.00 часа – и в Регионален исторически музей – Пловдив ще бъде открита изложа – „Експозиция „Българско Възраждане“, която ще включва творби на ученици от НХГ ”Цанко Лавренов” – Пловдив.

В 18.00 часа в Регионален исторически музей – Пловдив, в зала „Съединение“, ще бъде изнесен поетичен спектакъл „150 години безсмъртие“, посветен на 150 годишнината от Априлското въстание и 150 години от гибелта на Христо Ботев. Негов автор и изпълнител е Христо Христов.

Основата на спектакъла е изградена върху патриотичен рецитал на емблематични стихотворения на Иван Вазов, Христо Ботев, Ивайло Балабанов, Недялко Йорданов, Дамян Дамянов, Стефан Цанев, Балчо Балчев, Матей Шопкин, Рашко Стойков и Евтим Евтимов. В спектакъла ще бъде използвана мултимедия, създадена с помощта на изкуствен интелект.