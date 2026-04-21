Adobe се бори за бъдещето си с AI агенти и нова платформа CX Enterprise

Софтуерната компания Adobe пуска нова AI платформа, която цели да помага на бизнес клиентите да автоматизират задачи като маркетинг, продажби и работа с клиенти. Идеята е компаниите да вършат повече работа и по-бързо чрез изкуствен интелект вместо ръчно. Новият продукт се казва CX Enterprise и включва AI „агенти“, които могат да помагат за комуникация с клиенти, увеличаване на продажбите и изграждане на лоялност.

Това се случва на фона на голяма промяна в софтуерната индустрия, където AI все по-силно променя правилата на играта. Главният изпълнителен директор Шантану Нарайен казва, че появата на нови AI приложения е неизбежна и че целият бизнес модел на индустрията ще се промени.

Adobe първоначално спечели от AI с инструментите си Firefly, но сега е под натиск – инвеститорите се съмняват дали компанията ще успее да се справи с новата конкуренция от AI фирми като Anthropic и OpenAI. Този натиск вече е засегнал целия софтуерен сектор, като от стойността на компаниите са изтрити около 300 млрд. долара. Акциите на Adobe също са спаднали с около 30% тази година, въпреки че приходите ѝ растат.

Допълнително напрежение създава и предстоящото оттегляне на Шантану Нарайен след 18 години начело на компанията. Сега Adobe трябва да докаже, че новите AI агенти реално дават предимство на бизнеса и могат да я задържат конкурентна, докато клиентите избират между нея и новите AI платформи.

Един от новите инструменти – CX Enterprise Coworker, може сам да изпълнява сложни задачи – например да координира други AI агенти, да анализира данни и да създава маркетингови стратегии. Компанията също така се свързва с над 30 големи технологични фирми като Amazon, Microsoft и Nvidia, за да изгради по-голяма AI екосистема. В същото време конкуренцията се засилва – нови AI инструменти за дизайн и съдържание вече предлагат и други компании като Canva и Anthropic.

Въпреки това анализатори смятат, че Adobe има предимство, защото работи с важни бизнес данни и оперира в силно регулирани среди, където сигурността е ключова. Adobe се опитва да се „преоткрие“ като компания, която не просто продава софтуер, а предлага AI системи, които вършат реална бизнес работа.