Пускат ново приложение срещу пишман майстори

Парламент смяна на паветата ремонт на пътя майстори

Ново безплатно приложение Fix-app ще обучава безплатно различни майстори с цел отсяването на калпавите. Инициативата започва от София и продължава в Пловдив, Бургас и други градове в страната. Целта  е да се въведе ред в хаотичния пазар на строителни услуги, често базиран на сивата икономика, като се противодейства на измамите и изнудванията в сектора.

Обученията ще учат майсторите не само на технически подобрения в работата, използване на правилни инструменти и напреднали технологии, но и ще акцентират на  правилната и градивна комуникация  с клиента, справедливите и регулирани ценообразувания, необходимостта и начините за специализиране в определени области и други. Образователните занимания ще се водят от предприемачи, представители на големи строителни фирми, популярни компании за консумативи за ремонти, имотни консултанти и други. Записванията от желаещи ще става чрез приложението, а ограничения в бройката няма да има. 

Идеята за безплатните обучения се ражда покрай масовата безредица и измами в сектора, както от липсата на легитимност на майсторите, липсата на документи, които доказват специализацията им, сивия сектор, в който попада професията. Освен това, с  нарастването на интереса към закупуване на имоти у нас, нараства и търсенето на ремонтни услуги, което заварва изпълнителите неподготвени и провокира възможности за чести измами и спекулации от страна на майсторите. 

Статистика на Fix-app сочи средна възраст на най-активните специалисти в ремонтната дейност у нас от 25 до 35 години, като много от тях имат други професии и използват възможността да печелят допълнително. Установено е, че най-често извършителите на ремонти мамят в ценообразуването, особено тези на свободна практика или така наречените фрийлансъри.

