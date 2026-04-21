Гонка в Сливен - пиян и дрогиран вдигна полицията на крак

Дрогиран и пиян шофьор без книжка направи опит да избяга от полицията в Сливен, съобщиха от областната дирекция, цитирани от БТА. Пробите му за алкохол и наркотици са положителни. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. За употребата на наркотици му е образувано досъдебно производство.

Случаят е от 18 април – деня за размисъл за предсрочните парламентарни избори, когато около 21:20 часа край село Стара Река полицейски патрул подава сигнал със стоп палка на лек автомобил. Водачът не спира и започва гонка, при която полицаите успяват да го спрат.

При проверката установяват, че водачът – мъж на 24 години от Сливен, не притежава свидетелство за управление.

От “Пътна полиция” уточниха, че само за два дни – 18 и 19 април има още два случая на управление след употреба на алкохол, един след употреба на наркотици и един отказ от проба за употреба на алкохол.

