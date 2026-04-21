ООН подготвя план за евакуация на стотици кораби от Ормузкия проток

Международната морска организация (МОО) на ООН работи по план за евакуация на стотици кораби, блокирани в Персийския залив, откакто преди повече от седем седмици започнаха американските и израелските удари срещу Иран, съобщава генералният секретар на агенцията Арсенио Домингес. Планът може да бъде приложен едва след появата на ясни признаци на деескалация, заяви Домингес на 21 април в кулоарите на откритата ден по-рано Морска седмица в Сингапур. Агенцията на ООН ще трябва също така да установи дали в пролива са били поставени мини, преди да изпрати кораби през него, добавя той.

„За да можем да направим каквото и да било, трябва да се уверим, че конфликтът е приключил, че няма заплахи от нападение на кораби и че регионът е чист от всякакви опасности, включително мини“, отбелязва Домингес.

Около 800 кораба остават блокирани в Персийския залив, след като трафикът през Ормузкия проток буквално пресъхна след избухването на войната. Заплахите и атаките на Техеран срещу плавателни съдове изнервиха повечето корабособственици и ги отказаха да плават през пролива, въпреки че Ислямската република позволяваше на някои кораби, които следваха одобрени маршрути, да излязат и в някои случаи налагаше такси.

Собствената блокада на пролива от Съединените щати в началото на миналата седмица, целяща да лиши Иран от приходи за войната, направи ситуацията още по-опасна. Двуседмичното прекратяване на огъня в конфликта изтича до часове.

Обсъжданият план за евакуация включва ред за отпътуване на корабите в зависимост от продължителността на престоя на екипажа им по време на блокадата, наред с други фактори, посочва Домингес. Всички транзитни превози ще следват отдавна установен маршрут – Схемата за разделяне на трафика, предложена от Иран и Оман и приета от ММО през 1968 г., допълва той.

„Става въпрос за моряците. Става въпрос за хората“, коментира Домингес. „Защото, ако реално започнем да разглеждаме товара, ценностите, стоките и т.н., тогава това няма да проработи. Решението на съвета беше много ясно. Това е хуманитарен коридор за евакуация на моряците от региона.“

Все още няма яснота дали ще бъдат подновени мирните преговори между Вашингтон и Техеран след като изтече крайния срок на прекратяването на огъня. Американският президент Доналд Тръмп тръби, че Иран нееднократно е нарушавал сключените споразумения.

Иранското външно министерство пък осъди като „незаконна и нарушение на международното право“ атаката и превземането на иранския търговски кораб „Туска“ близо до бреговете на Ислямската република от американските сили. И поиска незабавното освобождаване на плавателния съд, неговите моряци и техните семейства, добавяйки, че инцидентът е нарушил споразумението за прекратяване на огъня, договорено този месец. Последва и предупреждение, че Вашингтон ще бъде отговорен за всяка по-нататъшна ескалация на конфликта.

Иранските военни са заявили, че корабът е пътувал от Китай и обвиниха Съединените щати във „въоръжено пиратство“, посочиха държавните медии на 20 април. И са допълнили, че са готови да се изправят срещу американските сили заради „очевидната агресия“, но са спрени от присъствието на семействата на членовете на екипажа на борда.

Президентът Тръмп пък отбеляза, че „Туска“ е под американски санкции поради „предишна незаконна дейност“, добавяйки, че американските сили „гледат какво има на борда“. Централното командване на Съединените щати пък съобщи, че екипажът на кораба не е спазил многократните предупреждения в продължение на шест часа и е нарушил американската блокада.

Агенция „Ройтерс“ информира, позовавайки се на източници от морската сигурност, че „Туска“ вероятно е имала на борда артикули, които Вашингтон определя за двойна употреба и те биха могли да се използват от военните.