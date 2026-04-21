Милен Любенов: Ако няма антикорупционна политика, ще има рязък отлив на подкрепа

“Ако новото правителство не започне да изпълнява заявките си за антикорупционна политика с ефективна борба, ще има неизбежен рязък отлив на подкрепа”, прогнозира политологът и университетски преподавател доц. Милен Любенов пред БНР.

По отношение на очакванията за промяна във външната политика на страната, предвид победата на “Прогресивна България” на изборите, Любенов изтъкна, че „от години наблюдава политическото говорене на Румен Радев, което му е създало облик на проруски човек“.

Любенов коментира, че е важно е подкрепата, която получи Румен Радев (“Прогресивна България”) – абсолютно мнозинство със 131 мандата в парламента, да бъде разширявана с партньори, защото за конституционните промени се изисква квалифицирано мнозинство или 160 депутати.

Според него е рано да се говори за промени в Конституцията, които не трябва да се правят набързо, като трябва да бъде ангажирана и професионалната общност.

Доцент Любенов коментира още, че вотът на 19 април е закономерен резултат от развитието на политическата криза през последните 5 години, тъй като се е натрупало много напрежение и заради него се е стигнало до „силни земетръсни избори“.

Според политолога в 52-рото Народно събрание ще има слаба опозиция.

“За първи път сме изправени пред такава ситуация. Виждаме, че парламентът е консолидиран. Не е хубаво, че няма да има силна опозиция, но силната опозиция е в лицето на гражданското общество, което в годините излизаше на улицата и се намесваше решително, когато политиците стигаха до ситуация на самозабравяне”, обясни Любенов.