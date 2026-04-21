Денят по диагонал – 21 април 2026 г.

Крум Зарков е чудесно момче, но попадна на пробит кораб в открито море, смята Гюнер Тахир.

Доскоро прегрешилите политици се откупваха от следващата власт. Не съм убеден, че Борисов ще може да се откупи, сега той зависи от морала на Радев и хората около него. Дали те мислят за България, ще се разбере от новия ВСС и новия главен прокурор. Има достатъчно дела срещу Борисов, които могат да се възобновят.

Посланиците на държавите от Европейския съюз са готови да одобрят заем в размер на 90 милиарда евро за Украйна и решението може да бъде взето в рамките на предстояща среща. Окончателното одобрение обаче остава пряко зависимо от възобновяването на транзита на руски петрол към Унгария през нефтопровода „Дружба“. Този въпрос се превърна в основния фактор за позицията на Унгария, която до момента блокираше финансовия пакет.

Лидерът на БСП Крум Зарков, който зае поста на 7 февруари, обяви, че ако не получи вот на доверие от Националния съвет на социалистите, който предстои да се проведе тази събота (25 април), ще подаде оставка. Припомняме, че още на първата пресконференция на БСП на 19 април – след приключване на изборния ден, той обяви, че поема цялата отговорност за представянето на политическата сила на предсрочния вот.

Ново безплатно приложение Fix-app ще обучава безплатно различни майстори с цел отсяването на калпавите. Инициативата започва от София и продължава в Пловдив, Бургас и други градове в страната. Целта е да се въведе ред в хаотичния пазар на строителни услуги, често базиран на сивата икономика, като се противодейства на измамите и изнудванията в сектора.

Учени от UCLA откриват, че мастната чернодробна болест може да бъде обърната без промяна в храненето, като се премахне специфична група дефектни имунни клетки. Тези клетки се натрупват с възрастта, особено в черния дроб, и поддържат хронично възпаление, което уврежда тъканите.

След появата на Румен Радев на политическата сцена, ударът за много от партиите беше тежък, а за някои дори разрушителен. Това не се изразява само в загуба на проценти и депутатски мандати, а и в отлив на избиратели – около 800 хиляди души са се отдръпнали от водещите политически формации.