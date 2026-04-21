РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Anthropic инвестира над 100 млрд. долара за AI чипове и мощност от Amazon

Американската компания за изкуствен интелект Anthropic планира да инвестира над 100 млрд. долара в чипове и изчислителна мощ от Amazon, за да разшири капацитета си на фона на недостиг на ресурси.

Компанията ще получи до 5 гигавата нова мощност през следващото десетилетие за развитието на модела Claude (обучение и управление), като част от нея ще бъде налична още тази година. В същото време Amazon ще инвестира първоначално 5 млрд. долара в Anthropic, с възможност за още до 20 млрд. в бъдеще.

Засиленото търсене на AI услуги и бързият растеж на инструменти като Claude Code оказват натиск върху инфраструктурата на компанията, която вече изпитва затруднения и паузи.

Главният изпълнителен директор Дарио Амодей подчертава, че целта е да се отговори на бързо растящото търсене, докато конкуренти като OpenAI също инвестират агресивно в изчислителна мощ.

Паралелно с това Anthropic сключва и други сделки, включително с Google и Broadcom, за допълнителен капацитет, необходим за нови AI модели и растящата клиентска база.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.