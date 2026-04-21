ЕС прие общи правила срещу корупцията с единни стандарти за наказания

Европейският съюз прие общи правила срещу корупцията, които въвеждат единни дефиниции за престъпленията и общи стандарти за наказанията във всички държави членки, съобщиха от Съвета на Европейския съюз.

Новите разпоредби ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официалния вестник на ЕС, а страните ще разполагат с 24 месеца, за да приведат националното си законодателство в съответствие.

Законодателството обхваща престъпления като подкуп в публичния и частния сектор, присвояване, търговия с влияние, възпрепятстване на правосъдието, незаконно обогатяване и нарушения при изпълнение на публични функции.

Въвеждат се общи минимални равнища на наказанията – между три и пет години лишаване от свобода в зависимост от тежестта на престъплението, като държавите могат да предвиждат и по-строги санкции. Предвижда се и отговорност за юридическите лица, като санкциите могат да достигнат до 3–5% от глобалния им оборот или между 24 и 40 милиона евро. Освен това държавите членки ще трябва да създадат специализирани органи за превенция на корупцията и да засилят обществената информираност по темата.

