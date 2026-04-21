БАБХ се натъкна на над 2 тона незаконни препарати край Котел

“Плам, пламти! Котел, бълбукай! Адска смес, мехури пукай!”. Така Шекспир някога разпасал въображението си, описвайки какви отрови джуркат трите вещици от “Макбет”.

Незнайни нашенски вещери подложиха на истински тест творческата фантазия на експертите от Областната дирекция по безопасност на храните в Сливен: какво ли щеше да се случи ако намерените близо до Котел 2 тона нелегални препарати бяха влезли в употреба?

Котел наистина забълбука, след като експертите попаднали на находката, складирана в котленското село Ябланово. Става въпрос за общо 2016 кг/л фунгициди, инсектициди и хербициди с етикети само на турски език, които са били открити от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните – Сливен. Препаратите са без разрешение за продажба в България.

Те са открити в жилищен имот в селото, както и в лекотоварен автомобил, паркиран в двора. Мястото не е регистрирано като склад, което противоречи на изискванията за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита.

Цялото количество е било иззето и се съхранява от Областната дирекция на МВР – Сливен, а по случая е образувано досъдебно производство.