Крум Зарков готов да подаде оставка, ако не получи вот на доверие

Лидерът на БСП Крум Зарков, който зае поста на 7 февруари, обяви, че ако не получи вот на доверие от Националния съвет на социалистите, който предстои да се проведе тази събота (25 април), ще подаде оставка. Припомняме, че още на първата пресконференция на БСП на 19 април – след приключване на изборния ден, той обяви, че поема цялата отговорност за представянето на политическата сила на предсрочния вот.

“Резултатът на БСП на изборите е много лош, той ни оставя извън парламента, той е закономерен и сме длъжни да го приемем”, отбеляза Зарков, като пое и пълната отговорност за резултата.

Той говори за необходимостта от обновление на партията и подчерта, че то ще започне именно на 1 май – Деня на труда. По този повод и призова левите хора на шествие в защита на труда и достойното заплащане.

„Не сме в парламента, но ще излезем на чист въздух, ще тръгнем по улиците на градовете и селата. Няма да агитираме и убеждаваме, а оттук нататък ще приобщаваме”, изтъкна Зарков.

По повод предизвикателството с финансирането на БСП, имайки предвид че столетницата остава без субсидия, а и голяма част от имотите на партията бяха ипотекирани, Крум Зарков призна, че са платили за кампанията си със заем – напълно публично, като финансовата ситуация към момента в БСП не е драматична. Той уточни, че проблемът ще е с издръжката, като се очаква свиване на разходите.