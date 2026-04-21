РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Крум Зарков готов да подаде оставка, ако не получи вот на доверие

Лидерът на БСП Крум Зарков, който зае поста на 7 февруари, обяви, че ако не получи вот на доверие от Националния съвет на социалистите, който предстои да се проведе тази събота (25 април), ще подаде оставка. Припомняме, че още на първата пресконференция на БСП на 19 април – след приключване на изборния ден, той обяви, че поема цялата отговорност за представянето на политическата сила на предсрочния вот.

“Резултатът на БСП на изборите е много лош, той ни оставя извън парламента, той е закономерен и сме длъжни да го приемем”, отбеляза Зарков, като пое и пълната отговорност за резултата.

Той говори за необходимостта от обновление на партията и подчерта, че то ще започне именно на 1 май – Деня на труда. По този повод и призова левите хора на шествие в защита на труда и достойното заплащане.

„Не сме в парламента, но ще излезем на чист въздух, ще тръгнем по улиците на градовете и селата. Няма да агитираме и убеждаваме, а оттук нататък ще приобщаваме”, изтъкна Зарков.

По повод предизвикателството с финансирането на БСП, имайки предвид че столетницата остава без субсидия, а и голяма част от имотите на партията бяха ипотекирани, Крум Зарков призна, че са платили за кампанията си със заем – напълно публично, като финансовата ситуация към момента в БСП не е драматична. Той уточни, че проблемът ще е с издръжката, като се очаква свиване на разходите.

Гуцанов призова Крум Зарков незабавно да си подаде оставката
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.