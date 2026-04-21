Тексас бълва петрол с пълна пара, за да задоволи задграничното търсене

Нефтопроводите на Тексас работят в някои случаи над проектния си капацитет на фона на огромното търсене в чужбина на американски суров петрол, който да замени пратки, блокирани от войната с Иран. Потоците черно злато по тръбопроводите от Пермския басейн до експортните терминали на брега на Мексиканския залив са скочили до рекордно високи равнища, според фирмата за проучвания и консултации в енергийния бранш Wood Mackenzie. Само миналата седмица обемът на суровия петрол, изпомпван през тези мрежи, се е увеличил с 1.5% – до среднодневнодневните 5.27 милиона барела, показват данни на компанията.

В една от системите, които захранват с петрол износителите от крайбрежния американски град Корпус Кристи, нефтопроводите работят на 102% от номиналния си капацитет – индикация, че спедиторите се опитват да доставят колкото се може повече черно злато.

Един от страничните ефекти от скока на задграничното търсене е намаляването на вътрешните запаси от горивото. Количеството петрол, съхранявано в ключовия американски петролен център в Къшинг, Оклахома, е паднало с 1.7 милиона барела, според последните правителствени данни – най-стръмно от началото на 2025 г. насам.

Износът на суров петрол и рафинирани продукти, като бензин, от Съединените щати никога не е бил по-висок, а по крайбрежието на Мексиканския залив изходящите петролни товари се очаква да достигнат нов рекорд през май.

Безпрецедентното чуждестранно влияние върху произведените американски горива може да започне да оказва влияние върху енергийния пейзаж на страната, тъй като местните производители на суров петрол и деривати затъват все повече в конкуренция с чуждестранни рафинерии за барели. За потребителите подобен сценарий на доставки не би могъл да дойде в по-лош момент, предвид наближаващия летен сезон на шофиране.

„Потоците от петрол по всички основни системи за дълги разстояния са по същество пълни“, отбелязва Лий Уилямс – старши анализатор в Wood Mackenzie.

Междувременно, водещи анализатори коментират, че цените на петрола не отразяват напълно най-голямото прекъсване на доставките досега, след като войната с Иран ефективно затвори Ормузкия проток. Досега конфликтът е причинил загубата на доставки от един милиард барела – количество, което може да нарасне до 1.5 милиарда барела, ако блокадата на пролива се проточи, заяви на 21 април главният икономист на „Трафигура груп“ Саад Рахим на организираната от „Файненшъл таймс“ глобална среща за суровините в Лозана. Фредерик Ласер – ръководител на звеното за анализи на търговеца „Гънвор груп“ пък посочи, че ако войната продължи още един месец, петролните пазари ще достигнат дъното, което означава, че пазарите ще изчерпят запасите си.

Фючърсните контракти на базовия петролен сорт „Брент“ са изключително нестабилни от началото на войната с Иран, изстрелвайки се до почти 120 щ. долара за барел преди да паднат под 100 долара за барел при перспективата за мирни преговори. На 21 април те се търгуваха в близост до 95 долара за барел, отчасти поради убеждението, че конфликтът скоро ще приключи.

„Мащабът изглежда е нещо, което пазарът всъщност не може да разбере“, предупреждава Саад. И обяснява, че ще е нужно време, за да се нормализират потоците, ако има мирно споразумение, „така че в момента съществува истинско разминаване между възприятието и реалността“.

Възможно е петролните потоци през Ормузкия проток никога да не се върнат до нивата си отпреди войната, каза Амрита Сен – съосновател и директор на изследванията в Energy Aspects, също на форума в Лозана. Тя очаква около 450 милиона барела рафинирани продукти, като бензин, да бъдат загубени поради войната. Тази прогноза предполага 50-процентно възстановяване на транзита през Ормузкия проток през май.