РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

„Прогресивна България“ привлича близо 200 хил. гласа от ГЕРБ, показва анализ на „Мяра“

„Прогресивна България“ привлича близо 200 хил. гласа от ГЕРБ на предсрочните избори, показват демографските разбивки на социологическата агенция „Мяра“, партньор на БНР. Според анализа значителен брой гласове за формацията на Румен Радев идват и от други политически сили – около 100 хил. души са били избиратели на „Продължаваме промяната – Демократична България“ на предходния вот.

Подкрепата за „Възраждане“ е намаляла наполовина, като близо 150 хил. от предишните ѝ избиратели са гласували за Радев. Подобна тенденция се наблюдава и при „БСП – Обединена левица“, откъдето повече от половината гласове също са се пренасочили към Радев.

Над една пета от вота за „Прогресивна България“ идва от хора, които не са гласували на предходните избори или са избрали опцията „не подкрепям никого“. Така формацията е успяла да мобилизира около 300 хил. иначе пасивни избиратели.

В същото време ПП-ДБ заема второ място сред най-младите гласоподаватели (18–30 години) и също има силно присъствие сред новите избиратели.

Изследването е проведено по поръчка на БНР, БНТ, „Нова Броудкастинг груп“ и „Инвестор.бг“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.