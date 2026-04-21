И половинката на Марио Николов осъди прокуратурата за провалените дела „САПАРД“

Поредно осъждане на прокуратурата за вреди от провалено знаково дело – този път данъкоплатецът ще поеме от обезщетения в размер на повече от 110 хил. лв. в полза на Марияна Николова, съпруга на Марио Николов от сагата „Сапард“, съобщава „Лекс“. Двамата бяха оправдани с брутални прокурорски издънки и скандални съдебни актове, след което Николова предяви искове за обезвреда за над 4,5 млн. лв. – 500 хил. лв. за неимуществени вреди от незаконни обвинения и над 4 млн. лв. пропуснати ползи от неполучени заплати като изпълнителен директор на дружеството „Еврофриго“.

На първа инстанция Софийският градски съд ѝ призна 90 хил. лв. обезщетение за неимуществени вреди и само 3 300 лв. за имуществени от престой в ареста. По-високото обезщетение беше присъдено от Апелативния съд, а Касационният го санира с недопускане на обжалване. Според ВКС втората инстанция е отчела справедлив размер на обезщетението за морални вреди, като е взела предвид продължителността на двете дела – едното близо 14 години, а другото – почти 9 г., тежките обвинения срещу Николова, множеството съдебни заседания, на които е присъствала, осъжданията на лишаване от свобода по двете дела, престоят ѝ в ареста за две седмици, забраната да напуска страната и обезпеченията на имущество. Същевременно е направен изводът, че всички тези негативни преживявания на Николова не са довели до трайни последици, свързани със заболявания. Тя се е върнала на работа и е продължила успешно кариерата си, запазила е семейството и приятелската среда.

Марио Николов осъди преди това прокуратурата за обезщетение в размер на 80 хил. лв. при поискани 500 хил. лв. за неимуществени вреди и над 13,6 млн. лв. за пропуснати ползи от неполучени заплати. Съдът прие, че обезщетение се дължи само за незаконно обвинение по делото за пране на пари, по което Николов беше оправдан, но не и по това за ръководство на престъпна група за документни измами, което беше прекратено подари изтекла давност.