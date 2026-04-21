Войните в Иран и Украйна създават дъга на нестабилност, ЕС трябва да действа единно, заяви министър Нейнски

Войните в Иран и Украйна създават дъга на нестабилност, която засяга Европа и Близкия изток. Това заяви служебният външен министър Надежда Нейнски по време на заседание на Съвет на Европейския съюз в Люксембург.

По думите ѝ, паралелните конфликти могат да изчерпят ресурсите на съюзниците и да създадат условия за координирани действия срещу международния ред. България е подчертала необходимостта от единство и последователна подкрепа за Украйна от страна на Европейския съюз и НАТО.

Нейнски акцентира и върху значението на подписаното 10-годишно споразумение за сътрудничество в областта на сигурността, като подчерта, че стабилна и сигурна Украйна е ключова за европейската сигурност. В дискусията чрез видеовръзка се включи и украинският външен министър Андрий Сибига.

България е призовала за изпълнение без забавяне на ангажиментите по 20-ия пакет санкции срещу Русия и за засилване на мерките срещу т.нар. сенчест флот. В рамките на заседанието са обсъдени и теми, свързани с Близкия изток, включително необходимостта от запазване на примирието между САЩ и Иран и гарантиране на свободното преминаване през Ормузкия проток. Страната ни е изразила подкрепа за дипломатически решения и деескалация на напрежението.

Министрите са разгледали още ситуацията в Южен Кавказ, като България е потвърдила подкрепата си за мирния процес между Армения и Азербайджан.