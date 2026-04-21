AI лабораторията Project Prometheus на Джеф Безос достига оценка от 38 млрд. долара

Основателят на Amazon – Джеф Безос, е близо до голяма сделка за набиране на близо 10 млрд. долара за своя нов AI проект, наречен Project Prometheus. Лабораторията е фокусирана върху изкуствен интелект, който разбира реалния физически свят и може да се използва в инженерството и производството.

Общата оценка на компанията се очаква да достигне около 38 млрд. долара. Финансирането включва вече събрани 6.2 млрд. долара от ноември, а интересът от инвеститори е толкова голям, че кръгът е бил разширен. Джеф Безос е сред първите инвеститори в проекта.

Това е първият път, в който Безос поема активна оперативна роля в нов бизнес, след като се оттегли като изпълнителен директор на Amazon през 2021 година.

Освен основната лаборатория, компанията създава и отделна инвестиционна структура, която също набира десетки милиарди долари. Чрез нея ще се купуват дялове във фирми от индустрии като инженерство, архитектура и дизайн, а данни от тези компании ще се използват за обучение на AI системите.

Проектът се ръководи от Джеф Безос и съизпълнителния директор Викрам Баджадж, като сред инвеститорите са големи финансови институции като JPMorgan и BlackRock.

Компанията е базирана в Сан Франциско и има офиси в Лондон и Цюрих. Тя разработва AI системи, които разбират законите на физиката и могат да се прилагат в реални индустрии, с цел да ускорят процесите и да намалят разходите и нужните ресурси.

За да постигне това, проектът вече е наел стотици специалисти – включително AI учени и инженери. Наскоро към екипа се е присъединил и Kyle Kosic, бивш служител на OpenAI и съосновател на xAI, който има опит в изграждането на големи AI суперкомпютри.

