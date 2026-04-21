Идеологиите претърпяха крах, хората избраха стабилност, заяви Костадин Костадинов

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че идеологиите са претърпели крах, а във вота си хората са били водени от желанието за стабилност и дългосрочно управление. На първата пресконференция на партията след изборите той благодари на избирателите и подчерта, че резултатът не е изненадващ. По думите му българите са предпочели „спокойствие и край на политическата нестабилност през последните пет години“.

Костадинов поздрави победителите, като отбеляза, че те ще носят пълната отговорност за управлението. Според него липсата на коалиционни партньори означава и липса на оправдания за евентуални неуспехи.

Лидерът на „Възраждане“ посочи, че част от идеите на партията са намерили отражение в програмите на победилата формация – „Прогресивна България“, което според него означава, че каузите им са получили подкрепа, макар и индиректно.

Той се обърна и към левите избиратели и ги увери, че могат да разчитат на „Възраждане“ като алтернатива в парламента. Въпреки че резултатът не отговаря напълно на очакванията на партията, Костадинов каза, че формацията ще продължи да отстоява политиките си.

Сред приоритетите, които той очерта, са овладяване на цените на горивата, електроенергията и храните, както и контрол върху лихвите по кредитите.

В отговор на въпрос за съдебната реформа Костадинов изтъкна, че истинската съдебна реформа е в премахването на длъжността главен прокурор изобщо, а не само в смяната на Борислав Сарафов, който според него, в момента заема поста незаконно.