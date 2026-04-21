Киев се надява преносът на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ да започне на 21 април

Киев очаква преносът на суров петрол по петролопровода „Дружба“ да бъде възстановен още на 21 април, което ще разчисти пътя на Европейския съюз да деблокира жизнено нобходимия заем от 90 милиарда евро за Украйна. Техническите тестове на тръбата, която снабдяваше Унгария и Словакия, преди да бъде повредена през януари, са планирани за вторник, според запознати с въпроса лица.

Украински представители са заявили на 20 април, че са налице технически условия за възобновяване на потоците от петрол, което трябва да тушира опасенията на европейските държави, засегнати от прекъсването на транзита. Посланиците на ЕС са готови да одобрят заема за Киев на 22 април, ако „Дружба“ влезе отново в експлоатация навреме. Разглеждането на спорния въпрос е следствие от решението на кипърското председателство на Съвета на ЕС да включи украинския заем в дневния ред на срещата на 27-те посланици на блока в израз на оптимизма, че сделката може да бъде одобрена.

Пакетът от кредити в размер на 90 млрд. евро трябва да осигури предвидимо финансиране на Украйна за фискалните 2026-а и 2027-а, покривайки приблизително две трети от прогнозните финансови нужди на страната. Будапеща първоначално се съгласи със заема през декември 2025-а, но го блокира през февруари заради спор за тръбопровода. Напускащият поста си след загубата на изборите на 12 април унгарски премиер Виктор Орбан обвини Украйна, че бави умишлено ремонтните дейности – твърдение, което Киев отхвърли.

Орбан посочи на 19 април, че ще спре да се противопоставя на заема след като транзитът през тръбопровода „Дружба“ бъде възстановен.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви миналата седмица, че тръбопроводът ще заработи до края на месеца, въпреки че дипломати смятат, че има голяма вероятност потоците да се възобновят преди срещата на 22 април. Преди това Зеленски обеща да ремонтира тръбопровода малко след като лидерът на опозицията Петер Мадяр победи Орбан на последните избори в Унгария.

Самият Мадяр пък призова на 20 април спорният петролопровод, пренасящ руско черно злато през Украйна да бъде върнат в експлоатация. Реагирайки на съобщения, предполагащи, че доставките на петрол могат да бъдат възстановени скоро от Киев в замяна на блокирания заем от 90 милиарда евро или по-бърз напредък в преговорите за присъединяване към ЕС, Мадяр омаловажи и двете.

„Онова, което мога да кажа на украинския президент, въпреки че не сме говорили, е, че това не е игра“, каза той. И добави: „Ако тръбопроводът „Дружба“ е в състояние да пренася петрол, тогава той трябва да бъде отворен отново, както е обещано. Също така призоваваме Русия да доставя петрол в тръбопровода. Без него той не може да функционира.“

Мадяр каза още, че неговата партия има свои собствени индикации, че това може да се случи в рамките на дни и подчерта, че Будапеща няма да се „поддаде на изнудване“. „Не бих посъветвал украинския президент да поеме по този път. Не само Унгария, но и Европа като цяло биха го отхвърлили. Повторното отваряне на споразумения, които вече са договорени, не е начинът, по който работим в Европа“.

Мадяр очерта също и подхода си за отключване на средства от ЕС за страната му, които в момента блокът е блокирал. Той обърна внимание, че няколко условия, поставени от Брюксел, вероятно се нуждаят от предоговаряне, но посочи четири ключови области, в които може да се постигне напредък, включително мерки за борба с корупцията и свобода на пресата.

Новият унгарски президент призова също Европейската комисия да отмени глобите, наложени на Будапеща заради отказа ѝ да спазва правилата на ЕС за квотите за бежанци. „Първоначално това беше отхвърлено като невъзможно, но сега има индикации, че може да бъде преразгледано“, каза той. И изрази увереност, че може да се постигне политическо споразумение до средата на май.

Ако заемът за Украйна бъде одобрен тази седмица, той ще позволи на Киев да започне да получава средства през май, след като Брюксел приключи техническите проверки, които се очаква да отнемат няколко седмици.