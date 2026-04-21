Иран дава по-голяма самостоятелност на подкрепяните от него милиции в Ирак

Иран е предоставил разширени правомощия на командирите на подкрепяните от него милиции в Ирак, което позволява на някои от тези групировки да провеждат операции, без да чакат одобрение от Техеран. Промяната е продиктувана от натиска на войната, съобщи Асошиейтед прес.

Голяма част от въоръжените формирования, ползващи се с иранска подкрепа, се финансират чрез иракския държавен бюджет и са интегрирани в структурите за сигурност на страната. Това е обект на остри критики от САЩ и други държави, които понасят последиците от нападенията на тези групи и смятат, че Багдад не предприема достатъчно решителни действия срещу тях. Въпреки нарастващия натиск от Вашингтон иракското правителство се затруднява да ограничи или възпре проиранските фракции.

„Различните формирования получиха правото да действат според собствената си оценка на обстановката на място, без да отнасят решенията към централното командване“, заяви пред АП член на една от милициите.

Конфликтът в Близкия изток открои уязвимостта на държавните институции в Ирак и ограничените им възможности да възпират тези групировки. Проиранските фракции превърнаха ударите срещу американски обекти в Ирак в продължение на регионалната кампания на Техеран. Нападенията ескалираха до постигането на крехкото примирие през април.

Очакванията са САЩ да засилят военния и политическия си натиск върху групировките дори при запазване на договореното спиране на огъня, особено предвид нарастващата им оперативна самостоятелност, твърдят анализатори и официални лица.