Пеевски поздрави победителя на изборите и заяви подкрепа за евроатлантическия курс на България

Лидерът на ДПС Делян Пеевски поздрави победителя в предсрочните парламентарни избори и подчерта, че пред него стои задачата да преведе страната през тежка криза на фона на усложнената международна обстановка.

В публикация във Фейсбук Пеевски посочи, че изборният резултат е знак за доверието на избирателите към ДПС, които „не са се поддали на безпрецедентен натиск“ и са възложили на партията отново отговорността да защитава техните интереси.

Той заяви, че формацията ще продължи да отстоява каузата за по-добър живот на гражданите, без значение от етнос, религия или място на живеене.

Пеевски увери, че и в новия парламент ДПС ще следва последователна политика в подкрепа на хората, като изтъкна , че европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на България остават „неотменим и безалтернативен път“

