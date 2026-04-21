Израел и Ливан се връщат на масата за преговори във Вашингтон

Вашингтон ще бъде домакин на нова серия от преговори между Израел и Ливан в четвъртък, докато между Израел и проиранската шиитска групировка „Хизбула“ е в сила крехко прекратяване на огъня, предаде БТА.

„Ще продължим да улесняваме преките и добросъвестни преговори между двете правителства“, заявява представител на Държавния департамент, уточнявайки, че преговорите ще се проведат на ниво посланици както при първата серия, която се състоя на 14 април.

Ден по-рано ливанският държавен глава Жозеф Аун защити диалога с Тел Авив, срещу който „Хизбула“ категорично възразява. Според него именно дипломацията може да доведе до окончателно прекратяване на военните действия и до изтегляне на израелските сили от Южен Ливан.

