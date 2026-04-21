Японските власти предупредиха за повишен риск от ново земетресение

Японските власти предупредиха за повишен риск от последващо „мощно“ земетресение през следващата седмица, след като трус с магнитуд 7,7 разтърси североизточното крайбрежие на страната.

Земетресението, регистрирано в крайбрежните води на префектура Ивате на около 530 км северно от Токио, доведе до предупреждения за цунами с височина на вълните до 3 метра, но най-високите, достигнали сушата, бяха с височина 80 сантиметра.

Японската метеорологична агенция обаче не изключва нови земетресения „с още по-силни трусове“ през следващите седем дни, които биха могли да породят по-големи вълни. Според властите вероятността за трус с магнитуд 8,0 или повече в момента е „значително по-висока от обичайното“.

Страната продължава да носи травмата от катастрофалното земетресение през 2011 г., при което предизвиканата вълна цунами отне живота на над 18 000 души и доведе до авария в ядрената централа „Фукушима“.

