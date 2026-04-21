България може да има полза от договора с „Боташ“, обяви Трайчо Трайков

Договорът с турската компания „Боташ“ може да се промени така, че от него България да има полза.

Това обяви пред журналисти енергийният министър Трайчо Трайков:

„В момента използването на този договор просто е много скъпо. Така че не се използва. Освен когато няма възможност за нещо друго. Но аз смятам, че философията на този договор дава възможност при калибриране на параметрите той да бъде от голяма полза – не само за България, но и за региона, а и по отношение на плановете за прекратяване на доставките на всякакъв руски природен газ от догодина. Ние така или иначе ще имаме нужда от допълнителни инструменти, за да управляваме необходимостите си“, обясни той.