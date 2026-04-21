Нетната печалба на Fibank през първото тримесечие възлиза на 26.09 млн. евро

Нетната печалба на Fibank („Първа инвестиционна банка“ АД) през първото тримесечие на тази година възлиза на 26.09 млн. евро. Положителният финансов резултат преди данъчно облагане между януари и март е 29.09 млн. евро, а печалбата преди провизии иобезценка e в размер на 49.83 млн. евро.Това показват данните във финансовия отчет на банката.

Общите приходи от банкови операции през първите три месеца възлизат на 86.59 млн. евро (за същия период на миналата година те бяха 81.15 млн. евро). Нетният лихвен доход за периода януари – март е в размер на 64.73 млн. евро и е с ръст от 8.17 млн. евро спрямо първото тримесечие на миналата година. Нетният доход от такси и комисиони е 16.81 млн. евро и е с 3.92 млн. лв. по-нисък спрямо януари-март 2025 година.

Активите на Fibank към края на март достигат 10.02 млрд. евро,

като отбелязват увеличение спрямо края на миналата година от 944 млн. евро. По размер на активите „Първа инвестиционна банка“ АД запазва мястото си сред водещите кредитни институции в българската банкова система.

Банката остава активна и на депозитния пазар. Влоговете от други клиенти през първото тримесечие са в размер на 7.28 млрд. лв., което е нетно намаление за 2026 г. от 31 млн. евро. И по този показател Fibank поддържа позицията си в първите кредитни институции в страната.

Счетоводният собствен капитал към края на март възлиза на 925 млн. евро и се увеличава с 20 млн. евро от началото на годината, показват числата във финансовия отчет.

Вземанията от клиенти по балансова стойност към края на първото тримесечие са в размер на 4.69 млрд. евро,

като увеличението спрямо края на миналата година е с 53 млн. евро.

Към 31 март общият брой на клоновете и офисите на „Първа инвестиционна банка“ АД в България е 114. От тях 34 локации в София и 80 в градовете извън столичния град. „Броят на клоновете и офисите отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа“, посочват от банката в тримесечния отчет.

През последните дванадесет месеца цената на акциите на Fibank расте и в момента сделки на „Българска фондова борса“ се сключват по 3.12 евро за един брой. А това означава пазарна капитализация от 465 144 576 евро..