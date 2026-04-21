„Мираж“ е продажбата на злато от резервите на Полша за покупки на оръжия

„Мираж“, според полския финансов министър, е планът на президента на Карол Навроцки и на председателя на централната банка Адам Глапински да се използват приходите от продажба на златните резерви на страната като алтернативен начин за финансиране на военните разходи вместо да се теглят евтини заеми от Европейския съюз, предназначени за същата цел. Анджей Домански заяви, че Варшава ще кандидатства за достъп до фонда за отбрана на ЕС за действия за сигурност в Европа (SAFE) в размер на 150 милиарда евро, въпреки президентското вето, дори това да означава намалена „гъвкавост“ при използването на средствата за невоенни инвестиции.

„Отказвам да приема (идеята за) модернизиране на полската армия въз основа на миража за бъдещи печалби на централната банка – отказвам“, коментира Домански за „Файненшъл таймс“ по време на пътуването му до Вашингтон за пролетните съвещания на Международния валутен фонд и Световната банка. Въпреки че централната банка трябва да реши как да използва резервите си, институцията няма да има окончателна картина за годишните си приходи до пролетта на 2027 г., каза той. „Сега се нуждаем от ресурси, за да модернизираме полската армия. Не виждам смисъл да чакаме и затова ще използваме SAFE възможно най-бързо.“

Миналата година Полша беше сред най-големите купувачи на злато от световните централни банки и приключи 2025 г. с около 550 тона метал на стойност от над една четвърт от общите ѝ резерви. През януари Глапински постави нова цел – „Народови банк Полски“ да притежава 700 тона жълт метал. А два месеца по-късно подкрепи Навроцки в спора му с проевропейското правителство на премиера Доналд Туск за програмата на блока SAFE. Глапински и Навроцки са номинирани от дясната опозиционна партия „Право и справедливост“.

Навроцки наложи вето на правителствения законопроект за SAFE, а Глапински предложи полското злато да бъде продадено и евентуално по-късно купено обратно като алтернатива на заемите от ЕС по програмата за действия за колективната сигурност. Домански обаче заяви, че всякакви печалби от продажби на резерви могат да бъдат компенсирани от движенията на валутния курс през финансовата година и че централната банка напоследък е регистрирала загуби.

Туск също се противопостави на плана за използване на златни резерви. Неговото правителство води преговори с Европейската комисия за насочване на заеми от SAFE към съществуващ фонд на полската армия, който има някои ограничения за разходите, но не изисква одобрение от президента.

Домански съобщава, че екипът му води преговори и за друго предложение за международно финансиране на отбраната, наречено многостранен отбранителен механизъм (MDM). Планиран от Обединеното кралство, Холандия и Финландия и подкрепен от партньори от НАТО, MDM ще е отворен за държави със силен кредитен рейтинг и има за цел да стимулира техните отбранителни сектори и да ускори усилията за превъоръжаване. Той ще емитира дълг, обезпечен с гаранции от своите членове, и ще го използва за обществени поръчки за отбрана, постигайки икономии от мащаба и облекчавайки разходите за финансиране на страните членки.

За Домански това предложение може да е „интересен вариант“ за Полша. „Моят основен приоритет в момента е SAFE, но екипът ми участва също и в MDM“, отбелязва той.

Домански и Глапински използваха също пътуването си до Вашингтон за пролетната среща на МВФ, за да популяризират кандидатурата на Варшава за членство в Г-20. Съединените щати, които председателстват Г-20, поканиха Полша да присъства на срещата на групата през декември 2025-а в Маями като гостуваща нация.