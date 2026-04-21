Появата на Радев докара някои партии до политическа гибел

След появата на Румен Радев на политическата сцена, ударът за много от партиите беше тежък, а за някои дори разрушителен. Това не се изразява само в загуба на проценти и депутатски мандати, а и в отлив на избиратели – около 800 хиляди души са се отдръпнали от водещите политически формации.

ГЕРБ, например, преживя голям спад, като на изборите в неделя партията получи само 433 755 гласа. Това е най-ниският ѝ изборен резултат от началото на участието ѝ в парламентарни избори. През последните години ГЕРБ редовно събираше над 1 милион гласа, но на изборите през 2021 г. спадна до 642 165, а през 2024 г. получи 530 658 гласа. Сега, през април 2026 г., партията отново изгуби над 200 хиляди избиратели.

Избирателите масово оттеглиха подкрепата си и от лагерите на Делян Пеевски и Ахмед Доган. През последното десетилетие ДПС взимаше около 300-350 хиляди гласа на парламентарни избори. През октомври 2024 г. подкрепата падна до 280 246 гласа, но това стана броени месеци след като битката между Пеевски и Доган разцепи партията. Сега ДПС на Пеевски получи още по-малко – 230 693 гласа, а „Алианс за права и свободи“ съвсем рухна – от 182 254 гласа през октомври 2024 г. до едва 50 759 гласа сега.

Най-сериозен спад претърпя „Възраждане“ на Костадин Костадинов, която от 325 358 гласа през октомври 2024 г. падна до 137 940 гласа през април 2026 година. Това означава, че около 190 хиляди поддръжници са го напуснали, връщайки партията до нивото от 2021 година.

Най-тежките поражения обаче са за „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“. БСП събра само 97 753 гласа, което е най-ниският резултат в историята на партията. За левицата последните 10 години са период на непрекъснат упадък, който стигна най-ниската си точка на изборите „2 в 1“ през юни 2024 г., когато получи 151 560 гласа. На вота през октомври с. г. направи лек отскок до 184 361 гласа. Въпреки усилията си на тези избори обаче загуби близо 90 хиляди гласа и това за първи път я остави извън парламента.

„Има такъв народ“ пък е на път към политическа гибел. След като през октомври 2022 г. партията събра най-ниския си резултат (96 071 гласа), тя успя да се възстанови до 165 191 гласа през 2024 година. Въпреки това, през април 2026 г. формацията на Слави Трифонов остана с едва 23 861 гласа, което е спад с повече от 140 хиляди избиратели, след като през 2021 г. беше първа политическа сила със 657 829 гласа.