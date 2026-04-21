Реалните заплати в Швейцария с най-висок ръст от 1.6% за последните почти 20 години

Реалните заплати в Швейцария са нараснали с 1.6% през миналата година, което е най-голямото увеличение от 2009-а насам, според данни на националната статистическа служба (FSO) на страната. Това е вторият пореден годишен скок след ръста от 0.7% през 2024 г., съобщи агенцията на 21 април.

Националната банка на Швейцария поддържа нулеви лихви от юни 2025-а, като икономистите очакват те да останат непроменени до 2027 година. Въпреки това, предвид най-бързия годишен темп на инфлацията заради повишените разходи за енергия, последните данни за заплатите биха могли да стимулират паричните стратези да качат лихвите през следващите месеци.

В номинално изражение заплатите са се увеличили с 1.8% през 2025 г., при средна инфлация за периода от 0.2%, според оценките на FSO. Най-висок е ръстът на трудовите възнаграждения в публичната администрация, следвана от химическата и фармацевтичната промишленост.

Междувременно, износът на швейцарски часовници е намалял през март заради войната в Близкия изток и високите цени на благородните метали. Спадът на продажбите в Саудитска Арабия и Катар е допринесъл за орязването на експорта с 1% на годишна база през миналия месец. Въпреки това, общата сума на износа на бранша за първото тримесечие е достигнала 6.2 милиарда швейцарски франка – увеличение с 1.4% спрямо същия период на миналата година, съобщи също на 21 април Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия.

Експортът за Обединените арабски емирства е останал до голяма степен непроменен, докато спадът за Саудитска Арабия е 16.8%, а за Катар – почти 25%, като и в двете страни продължава започналата през януари низходяща тенденция. Анализаторите предупреждават, че ефектът от конфликта в Близкия изток все още не се е проявил напълно в общите данни за износа, добавяйки, че местното търсене вече изглежда слабо. През 2025 г. регионът на Персийския залив беше едно от светлите петна за производителите на часовници, достигайки 2.21 милиарда франка, като само делът на ОАЕ е над 50 процента.

Сделките с часовниците, изработени от благородни метали, са отбелязали спад от 4%, което се е отразило на стойността на износа като цяло. Сривът при стоманените часовници е 9 процента.

Със златото, чиято цена все още се движи около рекордните си върхови стойности, много марки, включително Favre Leuba и H. Moser & Cie, заявиха, че са започнали да се отказват от благородния метал и да намаляват съдържанието му. Часовниците с цена между 200 и 500 швейцарски франка са довели до растеж, докато всички останали сегменти са отчели лек спад. Това „вероятно е благоприятно за Swatch Group, предвид както ценовото представяне, така и присъствието в Китай“, коментира Николаос Лафиониатис, анализатор в RBC.

Износът за Съединените щати – най-големият пазар на сектора, е паднал с 1.6% след ръст през февруари, потвърждавайки неравномерното възстановяване. Ръстът от 72% за Франция не е показател за растеж на пазара, а по-скоро за реекспорт към други дестинации, според изявлението на часовникарската асоциация. Експортът за Китай е с 4.2% ръст, докато за Хонконг е останал стабилен.