Съветът за мир обсъди с DP World изграждането на пристанище в Газа

Представители на Съвета за мир обсъдиха с DP World, водещия световен пристанищен оператор, базиран в ОАЕ, възможността за изграждане на ново пристанище в Газа или на близкото египетско крайбрежие. Това съобщи Financial Times, позовавайки се на източници.

Според тях, разговорите са засегнали и „създаването на зона за свободна търговия в разкъсвания от войната сектор“. Дискусиите за бъдещето на анклава са били в съответствие с предложенията на американски служители „за приватизиране на значителна част от услугите и инфраструктурата на палестинската територия“ като част от техните „амбициозни, но широко критикувани планове за създаване на нова Газа“.

Според проект на предложение, видяно от Financial Times,

визията на проекта DP World е да се създаде „сигурна и проследима система за верига на доставки“

и „икономическа екосистема, базирана на пристанища“, комбинирана с други леки преработвателни индустрии и „платформи за търговия, създаващи работни места“.

На 22 януари представители на 19 държави подписаха Хартата на Съвета за мир, създаден като част от мирния процес в Газа, в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. Вашингтон обяви, че и други държави са се присъединили към организацията. Съветът за мир е създаден в съответствие със споразумението между Израел и Хамас за управление на Газа, но се очаква той да участва и в предотвратяването и разрешаването на конфликти в други региони.

Ивицата Газа (известна и като Сектор Газа) е по-малката част от Палестинската автономия в историческата област Палестина, Близкия изток. След Шестдневната война през 1967 г. тя е завладяна от Израел.

Ивицата Газа е тясна ивица земя на североизток от Синайския полуостров, имаща излаз на Средиземно море.

Това е гъсто населен район (плътност 5046 души на кв. км) на площ от 365 кв. км живеят 1.3 млн. араби. Тук е отбелязана най-високата раждаемост в света.

Главен град и административен център в ивицата Газа е град Газа. Повечето градове включват бежански лагери, някъде лагерите са самостоятелни селища.

Газа е един от основните крайбрежни градове в страната, в който се намира единственото пристанище на Палестина. Разположен на около 76.6 км югозападно от провъзгласената за столица на страната Източен Йерусалим, градът е на брега на Средиземно море.



