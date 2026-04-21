Тим Кук се оттегля от поста главен изпълнителен директор на Apple след 15 години начело

Тим Кук ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор на Apple след близо 15 години начело на компанията, превърнала се благодарение на изключителния успех на iPhone в една от най-влиятелните и скъпи корпорации в света.

65-годишният Кук ще заеме от септември новосъздадената за него длъжност председател на борда. Мястото му в кабинета на изпълнителния директор ще заеме 50-годишният Джон Тернъс, ръководител на инженерния отдел за хардуер на компанията.

Оттеглянето на Кук слага край на една от най-успешните управленски епохи в историята на американския бизнес. През неговия мандат годишната печалба на Apple се учетвори до над 110 млрд. долара, а пазарната капитализация нарасна повече от десет пъти, достигайки 4 трилиона долара.

Тим Кук постъпва в компанията през 1998 г., идвайки от производителя на компютри Compaq и през 2007 г. става главен оперативен директор.

Макар рядко да говори за личния си живот, с изключение за детството си в Алабама и студентските си години в Обърн, Кук е и един от най-открито заявилите се гей ръководители в корпоративна Америка.

Той пое ръководството на компанията малко преди смъртта на съоснователя на компанията Стив Джобс през 2011 г., като по това време вече беше утвърдил името си на човек, способен да изгради безупречно функциониращ глобален бизнес в областта на потребителската електроника, пише в. „Ню Йорк Таймс“.

Под негово ръководство Apple наложи модела, по който работят съвременните технологични корпорации – с производствена верига, простираща се от мащабните заводи, които той самият помогна да бъдат изградени в Китай, Индия и Бразилия, и с мрежа от магазини, обхващаща пет континента.

Наследникът Джон Тернъс постъпва в компанията през 2001 г. и постепенно се издига в йерархията, ръководейки разработването на компютрите Mac и iPad. Той ще бъде осмият изпълнителен директор в историята на компанията, основана преди 50 години.

Тернъс наследява позицията в трудни времена. От години технологичният гигант не е представял нов масов продукт и разчита на старите си добре познати модели.

Apple остава една от най-печелившите компании в света благодарение на стабилните продажби на iPhone, продукти като Apple Watch и услуги като iCloud и Apple Pay. .