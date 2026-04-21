Президентът Доналд Тръмп вярва, че Иран ще продължи да участва в преговорите със САЩ. „Те ще участват в преговорите. А ако не го направят, ще се сблъскат с проблеми, които не са имали преди“, заяви той в интервю с радиоводещия Джон Фредерикс. „Надявам се да постигнат справедлива сделка и да възстановят страната. Но когато това се случи, те няма да имат ядрени оръжия и ние няма да позволим това“, добави шефът на Белия дом.

По-рано, на 20 април, председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф съобщи, че Техеран няма да преговаря, ако Вашингтон продължи да заплашва Ислямската република. Той добави, че страната му е „готова да демонстрира нов баланс на силите на бойното поле“ и подготовката за това „се води през последните две седмици“.

На 7 април американският лидер обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Ислямската република. На 11 април Иран и Съединените щати проведоха няколко кръга преговори в Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф, а американската – от вицепрезидента Джей Д. Ванс. Както по-късно стана ясно, страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия.

Все още не е известно дали ще се проведе нов кръг консултации, въпреки че Вашингтон сигнализира за намерението си да изпрати отново делегацията си в пакистанската столица.

CNN съобщи, позовавайки се на свои източници, че вторият кръг от преговорите между САЩ и Иран ще се проведе в сряда сутринта, 22 април.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще ръководи американската делегация. Според CNN, иранската делегация ще бъде водена от председателя на еднокамарния парламент (Меджлис) Мохамад Багер Галибаф.

Иран по-рано заяви, че не е взето решение за участие в преговори със САЩ.