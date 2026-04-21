ББР и „Алианц Банк България“ ще си партнират по програма InvestEU

ББР Цанко Арабаджиев и Алианц Банк България Георги Заманов и Люба Павлова.

„Българска банка за развитие“ и „Алианц Банк България“ подписаха споразумение за предоставяне на гаранции по програма InvestEU. Чрез него се осигурява ресурс за ново финансиране на българските малки и средни компании в размер над 8 млн. евро, насочен към устойчивото им развитие, повишаване на конкурентоспособността и подкрепа за зеления преход.

Споразумението обхваща финансиране на проекти в областта на управлението на отпадъците и подобряване качеството на въздуха, мултимодалния транспорт, както и инвестиции в иновации и модернизация на бизнеса.

Документът бе подписан от изпълнителния директор на ББР Цанко Арабаджиев и изпълнителните директори на „Алианц Банк България“ Георги Заманов и Люба Павлова.

Подкрепата на ББР се реализира по две направления на InvestEU – „Държава членка“ и „ЕС“,

като целта е да се улесни достъпът на българските предприятия до финансиране чрез предоставяне на банкови гаранции при облекчени условия. Финансовият ресурс ще бъде разпределен в следните стратегически направления:

  • Гаранция за МСП без таван на загубите: Осигурява по-лесен достъп на малки и средни предприятия и компании със средна капитализация, до кредити за оборотни средства и инвестиции, без ограничение в максималния размер на покритите загуби по портфейла. Това намалява значително риска за финансовите посредници и създава предпоставки за по-добри условия за крайните кредитополучатели.
  • Управление на отпадъците и чист въздух: Подкрепа за проекти, които допринасят за подобряване на качеството на атмосферния въздух и внедряване на иновативни решения в областта на кръговата икономика и устойчивото управление на битови и промишлени отпадъци.
  • Мултимодален транспорт: Финансиране, насочено към модернизацията на транспортната инфраструктура и оптимизирането на товарните и пътнически потоци чрез интегриране на различни видове транспорт, с цел намаляване на въглеродния отпечатък и повишаване на ефективността. 

Подкрепата от ББР ще предостави възможност на „Алианц Банк България“ да разшири обхвата на своето кредитиране,

да поеме по-висок риск, както и да предложи по-дълги срокове и по-благоприятни условия за финансиране на бизнеса.

„Това партньорство е още една стъпка в усилията ни да изграждаме по-ефективна връзка между публичния ресурс и реалните нужди на бизнеса. Чрез подобни инструменти насърчаваме по-устойчиви бизнес модели и по-добра адаптивност на компаниите в динамична икономическа среда“, каза изпълнителният директор на ББР Цанко Арабаджиев.

От своя страна изпълнителният директор на Алианц Банк България Георги Заманов подчерта значението на сътрудничеството за подкрепа на предприемачеството и устойчивите инвестиции:
„Подкрепата на Българската банка за развитие ни дава възможност да надграждаме способността си да бъдем надежден партньор на българските фирми, в момент, когато инвестиционните решения изискват по‑висока степен на сигурност и предвидимост. За нашите клиенти това означава по‑уверено планиране и по‑голяма свобода при реализацията на стратегическите им проекти. Вярваме, че устойчивият растеж се изгражда чрез последователна подкрепа и работещи партньорства, и именно към това се стремим във взаимоотношенията си с компаниите, с които работим.“

Люба Павлова, изпълнителен директор на Алианц Банк България, акцентира върху ролята на програма InvestEU като ефективен инструмент за управление на риска: „Тези инструменти ни позволяват да прилагаме дисциплиниран и устойчив подход в управлението на риска и да структурираме финансирания с ясен дългосрочен икономически ефект за компаниите и за икономиката като цяло“.

Програма InvestEU осигурява на ЕС решаващо дългосрочно финансиране

чрез привличане на значителни публични и частни средства в подкрепа на устойчивото възстановяване и развитие. Тя обединява редица финансови инструменти на ЕС и е ключов механизъм за насърчаване на  инвестиции в стратегически приоритети като дигитализацията и зеления преход.

Българската банка за развитие е сред 17-те прилагащи партньори, акредитирани от Европейската комисия да управляват инструменти, финансирани от европейския бюджет. Банката получи този статут през 2023 година.

