РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Туризмът на бъдещето е в баланса между природа и иновации, обяви министър Ирена Георгиева

Ирена Георгиева

Служебният министър на туризма Ирена Георгиева участва в конференцията „Туризъм. Природа. Иновации“ в Лесотехническия университет в София, организирана от Националния борд по туризъм по случай 20-тата годишнина от създаването на организацията.

Това е второто издание на конференцията „Туризъм. Природа. Иновации“, което събра представители на институциите, бизнеса и академичната общност.

Ако трябва да опишем бъдещето на туризма с една дума, тя е „баланс“ – баланс между растеж и опазване, между технология и природа, като природата е „същност на туристическото преживяване“ подчерта министър Ирена Георгиева. Тя бе категорична и че устойчивото управление вече е необходимост, а не избор.

Темата за отговорността към природата бе продължена от ректора на университета проф. д-р Христо Михайлов, който отбеляза, че природата не е просто даденост, а отговорност и че това, което имаме днес, е заем от бъдещите поколения.

Председателят на УС на Българската стопанска камара Добри Митрев също подчерта, че истинското богатство на България е в нейната природа, култура и хора.

В поздравителния си адрес проф. Стоян Денчев, председател на Контролният съвет на Националния борд по туризъм, отбеляза, че по време на провеждащата се конференция туризмът е откроен и като устойчив и иновативен сектор с ключово значение за икономиката и обществото, и като важен инструмент за създаване на добавена стойност – в икономически, социален, културен и образователен аспект.

От своя страна проф. Бранимир Ботев, президент на Българската секция на Европейска лига за икономическо сътрудничество, акцентира върху потенциала на страната: „България има всичко необходимо – природа, култура и четири сезона. Въпросът е да превърнем този потенциал в приоритет за държавата“.

В контекста на модерните предизвикателства д-р Мартин Захариев, заместник-председател на УС на Националния борд по туризма, насочи вниманието към каналите за комуникация и дигитализацията в сектора: „Въпросът не е само какво имаме и предлагаме, а как го комуникираме навън. Ако не сме дигитални, ние просто не съществуваме“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.