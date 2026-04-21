Туризмът на бъдещето е в баланса между природа и иновации, обяви министър Ирена Георгиева

Служебният министър на туризма Ирена Георгиева участва в конференцията „Туризъм. Природа. Иновации“ в Лесотехническия университет в София, организирана от Националния борд по туризъм по случай 20-тата годишнина от създаването на организацията.

Това е второто издание на конференцията „Туризъм. Природа. Иновации“, което събра представители на институциите, бизнеса и академичната общност.

Ако трябва да опишем бъдещето на туризма с една дума, тя е „баланс“ – баланс между растеж и опазване, между технология и природа, като природата е „същност на туристическото преживяване“ подчерта министър Ирена Георгиева. Тя бе категорична и че устойчивото управление вече е необходимост, а не избор.

Темата за отговорността към природата бе продължена от ректора на университета проф. д-р Христо Михайлов, който отбеляза, че природата не е просто даденост, а отговорност и че това, което имаме днес, е заем от бъдещите поколения.

Председателят на УС на Българската стопанска камара Добри Митрев също подчерта, че истинското богатство на България е в нейната природа, култура и хора.

В поздравителния си адрес проф. Стоян Денчев, председател на Контролният съвет на Националния борд по туризъм, отбеляза, че по време на провеждащата се конференция туризмът е откроен и като устойчив и иновативен сектор с ключово значение за икономиката и обществото, и като важен инструмент за създаване на добавена стойност – в икономически, социален, културен и образователен аспект.

От своя страна проф. Бранимир Ботев, президент на Българската секция на Европейска лига за икономическо сътрудничество, акцентира върху потенциала на страната: „България има всичко необходимо – природа, култура и четири сезона. Въпросът е да превърнем този потенциал в приоритет за държавата“.

В контекста на модерните предизвикателства д-р Мартин Захариев, заместник-председател на УС на Националния борд по туризма, насочи вниманието към каналите за комуникация и дигитализацията в сектора: „Въпросът не е само какво имаме и предлагаме, а как го комуникираме навън. Ако не сме дигитални, ние просто не съществуваме“.