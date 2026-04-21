Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен и изправен пред закона, закани се Кандев

Както казах в неделя – изборите свършиха, но нашата работа продължава. Това заяви главният секретар на МВР – главен комисар Георги Кандев, във фейсбук страницата си.

„Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен, разследван и изправен пред закона. За погазването на демокрацията – давност няма!“, категоричен е той.

Комисарят обещава, че ще продължи да държи обществеността в течение за случаите, по които МВР работи, свързани с изборните престъпления.

„И вече без прикриване на партии и коалиции, както ни задължаваше законът в предизборната кампания“, пише още главен комисар Кандев. „В изборния ден получихме сигнал от село Коняво, община Кюстендил. Мъж е предлагал по 30 евро на жители на селото, за да гласуват за политическа партия №17 в бюлетината, с преференция 101. Мъжът е установен, привлечен като обвиняем и задържан за срок от 72 часа“, съобщава той.

Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

Георги Кандев съобщи още, че вече има осъдителна присъда за купуване на гласове.

„Съдът постанови присъда по случай на изборно престъпление в ОДМВР Плевен. И. Т. е призната за виновна за купуване на гласове за изборите в неделя! Наказанието ѝ е една година лишаване от свобода, условно с тригодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 5 100 евро. Присъдата е наложена за престъпление по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс, който санкционира нарушенията на изборния процес“, пише още Кандев.