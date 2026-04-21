РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен и изправен пред закона, закани се Кандев

Както казах в неделя – изборите свършиха, но нашата работа продължава. Това заяви главният секретар на МВР – главен комисар Георги Кандев, във фейсбук страницата си.

Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен, разследван и изправен пред закона. За погазването на демокрацията – давност няма!“, категоричен е той.

Комисарят обещава, че ще продължи да държи обществеността в течение за случаите, по които МВР работи, свързани с изборните престъпления.

„И вече без прикриване на партии и коалиции, както ни задължаваше законът в предизборната кампания“, пише още главен комисар Кандев.

„В изборния ден получихме сигнал от село Коняво, община Кюстендил. Мъж е предлагал по 30 евро на жители на селото, за да гласуват за политическа партия №17 в бюлетината, с преференция 101. Мъжът е установен, привлечен като обвиняем и задържан за срок от 72 часа“, съобщава той.

Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

Георги Кандев съобщи още, че вече има осъдителна присъда за купуване на гласове.

„Съдът постанови присъда по случай на изборно престъпление в ОДМВР Плевен. И. Т. е призната за виновна за купуване на гласове за изборите в неделя! Наказанието ѝ е една година лишаване от свобода, условно с тригодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 5 100 евро. Присъдата е наложена за престъпление по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс, който санкционира нарушенията на изборния процес“, пише още Кандев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.