Доставките по петролопровода „Дружба“ вече може да бъдат възобновени, заяви Володимир Зеленски

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Володимир Зеленски: Доставките по петролопровода "Дружба" вече може да бъдат възобновени

Петролопроводът „Дружба“, по който обичайно бива доставян руски петрол до Европа, е готов да възобнови работата си, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че сега Киев очаква да получи от Европейския съюз заемни средства в размер на 90 милиарда евро.

Украйна приключи ремонтните дейности по участъка от петролопровода „Дружба“, който беше повреден от руски удар. Петролопроводът може да възобнови работата си“, заяви Зеленски в публикация в мрежата Х (Екс).

Спирането на доставките предизвика възмущение от властите в Унгария и Словакия, които продължават да разчитат на вноса на руски петрол. Унгарското и словашкото правителство – и двете поддържащи политически и енергийни връзки с Москва, обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта и възобновяването на доставките на петрол.

Заради спирането на доставките по „Дружба“ загубилото наскоро парламентарните избори правителство на Виктор Орбан заплаши да спре енергийната помощ за Украйна, а премиерът Орбан блокира пакета от 90 милиарда евро помощ за Киев, одобрен от Европейската комисия.

В публикацията си Зеленски посочи, че Украйна, чийто военен бюджет зависи в голяма степен от чуждестранно финансиране, очаква средствата да бъдат отпуснати след ремонта на „Дружба“, както е било договорено.

„Ние свързваме това с отблокирането на европейския пакет в подкрепа на Украйна, който вече беше одобрен от Европейския съвет“, каза той.

Кремъл заяви по-рано днес, че Русия е технически готова да възобнови доставките на петрол по тръбопровода.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.