Янкулов: Правомощията ми срещу Сарафов са изчерпани, но насила от кабинета няма да го вадя

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов вярва, че временният главен прокурор Борислав Сарафов си дава сметка пред какви предизвикателства изправя цялата правосъдната система вече повече от половин година и трябва да прояви някаква отговорност в цялата ситуация, като сдаде поста. Насилственото му извеждане от кабинета в Съдебната палата Янкулов обаче не приема.

„Всеки може да бъде изведен по насилствен начин дотолкова, доколкото някой, който упражнява монопола върху държавното насилие реши да го направи. Не виждам особена пречка това да стане чисто фактически. Дали е редно такова нещо да се случи – аз многократно съм казвал, че според мен този въпрос не може да бъде решаван със средствата на държавното насилие“, коментира пред медиите Янкулов.

Същевременно той признава, че всички законови правомощия на министъра да действа по казуса „Сарафов“ са изчерпани, а ведомството няма да предлага законодателни инициативи пред отиващия си парламент в тази насока. Единствените законодателни инициативи, които вече са подготвени и ще бъдат представени, са изготвените законопроекти по Плана за възстановяване и устоичивост.

„Що се касае до въпроси относно приложението на Закона за съдебната власт, в момента има убедително парламентарно мнозинство, което ако счита, че има някаква неяснота в този закон и как трябва да се прилага, може да предприеме то съответните стъпки към решаването на този въпрос“, добави Янкулов.