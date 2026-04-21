Във Варна Пласидо Доминго изпълнява музиката, с която е почнал кариерата си

Тази вечер, във Варна, в 19.00 часа на сцената на Двореца на културата и спорта, публиката в морската столица ще има възможност да чуе световноизвестния тенор Пласидо Доминго. Той ще излезе на сцената заедно със солистите на Варненската опера Илина Михайлова, Александрина Михайлова, Рейналдо Дроз и Валерий Георгиев. Ще ги съпровожда Варненският симфоничен оркестър под диригентството на министъра на културата – маестро Найден Тодоров. Режисьор на спектакъла е Сребрина Соколова.

Концертът се организира от Театрално-музикален продуцентски център Варна и Община Варна. Той е замислен по повод честването на стогодишния юбилей на Международния музикален фестивал „Варненско лято“.

Пласидо Доминго е един от най-добрите оперни певци – тенори – за всички времена. Той има в репертоара си от над половин век над 150 роли и повече от 4400 спектакъла по цял свят. Носител е на 12 награди „Грами“, ръководил е оперите в Лос Анджелис и Вашингтон, работи и като диригент. Председател е на престижния международен конкурс за оперно пеене Operalia, чието последно издание се проведе в София през октомври.

В първата част на галата за тази вечер е предвидена изцяло оперна програма, а във втората ще доминира сарсуелата, която, като обясни Пласидо Доминго, цитиран от БТА, е музиката на неговите родители и с нея е започнала и кариерата му. По време на концерта ще бъдат изпълнени известни песни на немски и английски език, заглавия от оперети и мюзикъли.