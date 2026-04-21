Пакистан призова САЩ и Иран да удължат прекратяването на огъня

Посредникът Пакистан призова, както Съединените щати, така и Иран да удължат двуседмичното прекратяване на огъня.

Все още няма потвърждение от Иран, че ще участват в преговорите в Исламабад, въпреки че американският президент Доналд Тръмп изрази такава увереност.

„Ще сключим страхотна сделка… те нямат избор“ – това заяви Доналд Тръмп в интервю за CNBC. По думите му разговорите се водят с „много по-рационални ирански лидери“.

„Унищожихме военноморските им сили, военновъздушните им сили, премахнахме лидерите им, което честно казано усложнява нещата по един или друг начин, но сегашните лидери са много по-рационални. Това е смяна на режима, независимо как го наричате“, заяви Тръмп. Той смята, че Съединените щати са в силна преговорна позиция, но въпреки това президентът заплаши да поднови атаките срещу Иран, ако скоро не бъде сключено споразумение. Уверенията на Тръмп за скорошна сделка доведоха до покачване на американските акции, а цената на петрола отбеляза лек спад до 95 долара за барел.

Прекратяването на огъня остава в сила до четвъртък сутринта българско време, след като по-рано пред „Блумбърг“ американският президент внесе пояснение кога изтича срокът на споразумението.

Участието на Иран в преговорите обаче остава неясно, след като Техеран обвини Вашингтон, че нарушава условията за прекратяване на огъня с блокадата на иранските пристанища в Персийския и в Оманския залив. По думите на иранския външен министър Абас Арагчи това заплашва дипломатическия процес. Американската армия е задържала в Индийския океан танкера „Тифани“, който е под санкции за контрабанда на ирански суров петрол.

Темата е във фокуса и на външните министри от Европейския съюз в Люксембург. Германският първи дипломат Йохан Вадефул призова Иран да седне на масата за преговори и да осигури свободното преминаване през Ормузкия проток.

„В интерес на Европа е конфликтът скоро да намери решение. Тази позиция на ЕС се споделя от нашите партньори в Персийския залив и заявяваме нашата готовност да гарантираме сигурността в региона след края на бойните действия“, заяви Вадефул.

Неговият испански колега Хосе Мануел Албарес призова ЕС да предприеме мерки срещу Израел заради „влошената“ хуманитарна ситуация в Газа, на Западния бряг и в Ливан.

„Европейският съюз трябва днес много ясно да каже на Израел, че е необходима промяна“, каза външният министър на Испания, като предупреди, че ако съюзът не предприеме действия, ще загуби доверие.