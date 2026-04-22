Цените на презервативите се покачват поради войната в Близкия изток

Най-големият производител на презервативи в света – малайзийската компания Karex, повишава цените на дребно на продуктите си с приблизително 30% поради военния конфликт в Близкия изток, според Financial Times, позовавайки се на изявление на главния изпълнителен директор на компанията Го Миа Киат.

Увеличението на цената е предизвикано от прекъсвания във веригата за доставки и увеличени производствени разходи поради затварянето на Ормузкия проток. Главният изпълнителен директор на компанията заяви, че Karex „няма друг избор“, освен да „прехвърли разходите директно на клиентите“.

Karex произвежда над 5 милиарда презерватива годишно във фабриките си в Малайзия и Тайланд, което представлява приблизително 20% от световния пазар. Компанията доставя продукти на водещите марки Durex и Trojan, на системите за обществено здравеопазване, включително Националната здравна служба (NHS), и на глобалните програми на ООН.

В интервю за Ройтерс ръководителят на Karex отбеляза също, че компанията се е сблъскала с покачващи се цени на суровините от началото на конфликта в Близкия изток. Ръководителят на компанията обаче твърди, че запасите от суровини за следващите няколко месеца би трябвало да са достатъчни, за да увеличат производството и да задоволят нарастващото търсене.