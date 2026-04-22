Основният ремонт на „Дунав мост“ при Русе се изпълнява в срок

Основният ремонт на „Дунав мост“ при Русе се изпълнява в срок. Това докладва техническият ръководител на обекта пред министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, който днес провери напредъка в изпълнението на строително-монтажните работи на обекта.

От 14 април 2026 г. те започнаха в последните 320 метра на съоръжението, в платното в посока Румъния. Работи се по демонтажа на ограничителните системи, мостовите отводнители и колекторната система, както и по премахването на асфалтовите пластове и хидроизолацията.

Преди почивните дни за Великден, в определения срок,

беше изпълнен основният ремонт в 320-метров участък в платното в посока България.

Основният ремонт на моста се извършва на етапи и работата по последния шести етап продължи веднага след Великден.

Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Прогнозният срок за завършването му е през юни 2026 година.

Основният ремонт на „Дунав мост“, който започна на 10 юли 2024 г., се извършва на етапи и без спиране на движението. Трасето от съоръжението на българска територия е с обща дължина 1,057 километра. От въвеждането му в експлоатация през 1954 г. досега подобна рехабилитация не е извършвана.

