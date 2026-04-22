„Да, България“ иска да се направи ревизия на имуществото на Сарафов

„Да, България“ настоява за ревизия на имуществото на Борислав Сарафов и проверка на преписките по изборните престъпления. По-рано стана ясно, че изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов е подал оставка.

Преди това с пост във „Фейсбук“ бившият вътрешен министър и настоящ член на „Прогресивна България“ Иван Демерджиев заяви, че изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов незабавно трябва да напусне поста си. „Що се касае до Сарафов – днес е последният шанс за оставка“, написа той.

„Изкарано е сърцето на модела Пеевски-Борисов. Това е постижение на хората, които излязоха на протестите през декември месец, защото стана ясно, че вече има 160 гласа, които да доведат до унищожаването на този модел. Пеевски и Борисов са вече разоръжени. Следващите стъпки са много важни, за да може България наистина да се промени“, каза на брифинг съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Според Божидар Божанов оставката на Сарафов е само първата стъпка от промяната. „Предстои избор на ВСС и инспекторат и то по нови правила, които да направят така, че следващите органи на съдебната власт да бъдат с много по-честни, адекватни и подготвени хора“, допълни още другият съпредседател на партията.

На въпрос кои органи на съдебната власт трябва да си подадат оставката, Божанов отговори: „Първото джудже Сарафов си тръгна и всички останали трябва да го последват“.