Министърът на правосъдието очаква определяне на нов и. ф. главен прокурор за срок до 6 месеца

Възстановяването на законността може да стане чрез определяне на нов временно и.ф. главен прокурор за срок до 6 месеца. Това коментира служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов по време на брифинг в Министерския съвет, във връзка с подадената оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

„За първи път от дълго време представители на самата прокуратура излязоха и говориха открито за проблемите в управлението ѝ“, отбеляза Янкулов. По думите му тези обстоятелства са допринесли за настоящата ситуация, при която кризата на правовата държава може да бъде преодоляна поне по отношение на наличието на легитимен временно и.ф. главен прокурор.

Правосъдният министър продължи с думите, че очаква Прокурорската колегия да избере друг, легитимен, временно изпълняващ функциите главен прокурор, тъй като тя е компетентният орган, който може да направи това. Той обаче добави, че проблемите в управлението на прокуратурата не могат да бъдат решени бързо или единствено чрез назначаването на нов временно и.ф. главен прокурор.

Междувременно стана ясно, че с единодушие Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е решила да изпрати писмо до заместник-главния прокурор Ваня Стефанова, с което да се поиска съгласието й да бъде определена за и.ф. главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов.

Янкулов припомни, че още от първия ден на мандата си е поставил като централен въпрос възстановяването на законността в управлението на прокуратурата, която според него е била нарушена след 21 юли 2025 г. с продължаващото заемане на поста от Сарафов.

Попитан какви могат да са причините Сарафов да подаде оставката си именно сега, Янкулов отговори, че не може да тълкува мотивите му и че това е лично решение. Той добави, че по-важно е как ще се развият процесите оттук нататък, включително очакваните действия по отношение на реформите в правосъдието.