ЕК предложи мерки срещу поскъпването на горивата и за ускоряване на възобновяемата енергия

Европейската комисия предложи мерки срещу поскъпването на горивата и за ускоряване на възобновяемата енергия, като подчерта необходимостта от координирани действия на ниво Европейския съюз, предаде БТА.

Предложенията ще бъдат обсъдени на изнесеното заседание на Европейския съвет в Кипър през следващите дни. Комисията заявява готовност да координира усилията по презареждане на газовите хранилища, осигуряване на гъвкавост на пазара и евентуално освобождаване на количества от петролните резерви.

Сред мерките е създаването на нова работна група, която да следи в реално време производството, вноса, износа и запасите от транспортни горива, за да се реагира бързо при риск от недостиг. Предвиждат се и насоки за справяне с високите цени и потенциалния недостиг на авиационно гориво.

ЕК посочва, че националните правителства могат временно да подкрепят домакинствата и бизнеса чрез енергийни ваучери, намаляване на акцизи и други компенсационни механизми. Ще бъдат въведени и по-гъвкави правила за държавна помощ, за да се подпомогнат най-засегнатите сектори.

До лятото Комисията ще представи план за ускорена електрификация, включително по-ефективно използване на съществуващата инфраструктура и бързо развитие на възобновяеми източници. Предвижда се и законодателна инициатива за намаляване на данъчното облагане на електроенергията спрямо изкопаемите горива.

Според ЕК Евросъюзът се нуждае от инвестиции в енергетиката от около 660 милиарда евро годишно до 2030 година. Комисията отбелязва, че заради повишените цени след ескалацията в Близкия изток Съюзът е платил допълнително 24 милиарда евро за внос на енергия, без реално увеличение на доставките.

Заключението е, че ускореният преход към чиста и сигурна енергия е ключов за икономическата стабилност на ЕС.