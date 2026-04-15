Скок в продажбата на горива въпреки поскъпването, отчетоха НАП и КЗП

От Националната агенция за приходите (НАП) са проверили над 820 бензиностанции през последния месец, като при 475 лица са изискани допълнителни данни за обосновката на увеличението на цените, съобщи изпълнителният директор на Агенцията Милена Кръстанова, цитирана от БТА, по време на брифинг.

Тя добави, че в страната са регистрирани 3686 бензиностанции, стопанисвани от 2023 лица. Според извършените до момента проверки наблюденията са, че повечето бензиностанции увеличават цената само при един вид гориво и намаляват маржовете си при останалите видове гориво, за да покрият разликите. Паралелно продължават проверките на десетте най-големи вериги бензиностанции, както и на още 419 по-малки обекта.

„На търговците, при които установихме необосновано повишение на цените, ще съставим актове за установяване на нарушения в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в Република България“, предупреди Кръстанова.

Шефът на НАП уточни, че измерват среднопретеглени цени в зависимост от закупените количества горива, а не средноаритметични. На 14 април по данни на Приходната агенция средната цена на бензина е 1.48 евро за литър, а на дизела – 1.77 евро.

През март, въпреки поскъпването, заради войната в Иран, се наблюдава увеличение на продадените количества горива спрямо февруари. Продадени са 353.3 млн. литра, което е с 67.2 млн. литра или 23.5% повече спрямо февруари. Най-голям ръст се отчита при продажбата на дизела – 25.2%, следван от продажбата на бензин А95 с 23.6% и пропан-бутана с 17.9 процента.

През първите 14 дни на април обаче спрямо последните 14 дни на март се отчита спад на продажбите на дизел с 10%, при ръст на бензина с 6.9% и на пропан-бутана с 1.8 на сто. Общото намаление на продадените количества е около 5 процентни пункта.

Приходите от ДДС от горива през март са 86.8 млн. евро, което е с 16.7 млн. евро или 23% повече от март 2025 година. Спрямо февруари ръстът е с 44 процента. Това показват данните от издадените фискални бонове от бензиностанциите.

„Трябва да се има предвид, че много бензиностанции имат програми за отстъпки при зареждане с гориво, така че на практика прилагат по-ниски цени от тези, изписани на колонките”, посочи Кръстанова.

За първото тримесечие на 2026 година приходите от ДДС възлизат на 208.9 млн. евро, което е с 9.5 млн. евро повече спрямо първите 3 месеца на 2025 година.

Какви са санкциите?

На съвместната си пресконференция НАП и Комисията за защита на потребителите (КЗП) обявиха, че санкциите за необоснованото повишение на цените възлизат на 1.07 млн. евро.

Контролът се очаква да продължи до 8 август, когато изтича действието на Закона за въвеждане на еврото в България. Нарушенията са 1112, като са издадени наказателни постановления за 414 от тях, отбеляза заместник-изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков.

Във връзка с великденските празници, от Агенцията са извършили 639 проверки в хранителни магазини, хлебарници и месарски магазини.

„Обръщам се към търговците, особено ако има некоректни сред тях, ако към момента ние и колегите от Национална агенция за приходите не сме имали достатъчно време или поради някаква друга причина не сме дошли и не сме посетили вашия обект – ще го направим, тъй като до края на Закона за въвеждане на еврото остава още един доста дълъг период. Така че ние ще бъдем там до вашия обект. Ако има увеличение на цените, ние ще го установим, ще го анализираме и ще се произнесем дали има нарушения по Закона за въвеждане на еврото. Очаквайте ни скоро“, предупреди временно и. д. председател на КЗП Александър Колячев.

Той обясни, че до момента органът е извършил близо 9000 проверки, като са съставени 863 акта. Чрез онлайн платформата за наблюдение на цените са анализирани над 8000 продукта, като при 561 от тях е установено необосновано поскъпване. До търговци са изпратени около 1200 писма с искане за обяснения. Отделно по потребителски сигнали са подадени над 16 000 жалби.

Колячев отчете и че най-сериозен скок в цените се очаква при услугите с ежедневно потребление – обществени паркинги (увеличение с до 160%), фитнес услуги (ръст от 67%) и козметичните услуги (между 17 и 100-процентов ръст).