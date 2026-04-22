Германия преполови прогнозата си за растеж за 2026 година

Германия намали наполовина прогнозата си за растеж за 2026-а, след като войната на Съединените щати срещу Иран предизвика скок в цените на енергията за промишлеността и домакинствата. БВП се очаква да нарасне с 0.5% тази година, съобщи Министерството на икономиката в Берлин на 22 април. Предишното предвиждане от януари беше за увеличение на БВП с 1 процент. Ведомството ревизира надолу и перспективата си за следващата година – от 1.3% до 0.9 процента.

Представяйки новите прогнози, министърът на икономиката Катерина Райхе заяви, че преди конфликта е имало признаци на умерено възстановяване. Но „ескалацията в Близкия изток и войната в Иран ни върнаха назад“, каза госпожа Райхе на пресконференция в Берлин. „Ситуацията остава силно нестабилна.“

По-високите разходи за енергия, както и по-високата цена на заемите на международните пазари от избухването на конфликта през февруари, оказаха сериозно влияние, добави тя. Понижените прогнози следват подобна тенденция на водещи икономически институти в началото на април, които сега прогнозират само 0.6% растеж тази година.

Влошаващата се среда ще увеличи натиска върху канцлера Фридрих Мерц и неговата разединена коалиция. Консервативният лидер възложи на правителството си да съживи най-голямата икономика в Европа и се сблъска с проблеми в усилията си да поправи социалната система, която поглъща все по-голям дял от ресурсите на страната.

Мерц и неговият финансов министър Ларс Клингбайл от левоцентристката Социалдемократическа партия преговарят за големи съкращения на помощите за германските избиратели, докато се стремят да занулят бюджетния дефицит от 140 милиарда евро до 2029 година. Тъй като и двете партии са близо до рекордно ниски нива на доверие в социологическите проучвания, а крайнодясната „Алтернатива за Германия“ отклонява подкрепата от недоволните работници, нито канцлерът, нито финансовият му министър имат много свобода за маневри да постигнат компромис.

Дилемата им вероятно ще стане още по-остра, тъй като по-бавният от очаквания растеж засяга данъчните приходи и увеличава разходите за подкрепа на безработните, чийто брой нараства плавно през последните четири години.

Възстановяването на Германия е „не само крехко, но е и под сериозна заплаха“, каза Хелена Мелников, управляващ директор на германската Камара за търговия и индустрия (DIHK), добавяйки, че 83% от компаниите вече усещат негативните последици от кризата с недостиг на петрол, газ и други горива, както и на пластмасови изделия и строителни материали.

Откакто през май 2025-а Мерц встъпи в длъжност, германската икономика е засегната от атаки от различни страни: американските мита и нарастващата конкурентоспособност на китайските компании в основни експортни сектори като високотехнологични машини и автомобили. Сега се увеличават и инфлационните рискове, което повишава перспективата за повишаване на лихвените проценти от Европейската централна банка по-късно тази година. Инфлацията в Германия скочи до 2.7% през март – най-високото ѝ ниво от над две години, а Министерството на икономиката прогнозира, че потребителските цени ще се повишат с 2.7% тази година и с 2.8% през идната.

Мерц се опита да отговори на това предизвикателство с инвестиционен план от 500 милиарда евро за модернизиране на германската инфраструктура и чрез премахване на ограниченията за държавни заеми за разходи за отбрана. Но той се затрудни да прокара парите за инфраструктура през сложната германска бюрокрация и активността беше повлечена от глобалните насрещни ветрове.

Райхе каза, че не очаква германската икономика да изпадне в рецесия, но нейното министерство „разглежда всички възможни сценарии“. Международният валутен фонд миналата седмица намали собствените си прогнози за глобален растеж и предупреди, че войната с Иран може да тласне световната икономика към рецесия, ако не бъде решена бързо.

Тази седмица президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви безсрочно удължаване на прекратяването на огъня с Иран, но мирните преговори са в застой поради конфликти около критичния Ормузки проток.

Правителството на Мерц се надпреварва да реагира на проблемите. Освен облекчаването на цените на горивата, канцлерът обяви, че предприятията могат да плащат на работниците си необлагаеми премии до 1000 евро. Въпреки това, много икономисти и бизнес групи критикуват мерките като лошо замислени, заявявайки, че не са правилно насочени към нуждаещите се групи. Те призовават правителството да се съсредоточи върху провеждането на дълбоки реформи в области като здравеопазването, пенсиите и бюрокрацията, които според тях могат да помогнат за стимулиране на растежа в дългосрочен план.

„Не можете да смекчите подобен шок с данъчни пари или бонуси“, каза тази седмица Петер Лайбингер – президент на Федерацията на германските индустрии (BDI). „Държавата не може да застрахова гражданите и компаниите срещу всяка външна криза“, каза той. „Единствената застраховка са политиките, ориентирани към растежа, които дават възможност за инвестиции.“

Коалицията обещава да прокара амбициозна програма преди лятната ваканция на парламента, въпреки че критиците се съмняват в това, което реалистично може да се постигне толкова бързо.