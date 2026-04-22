Съветът на ректорите иска от „Прогресивна България“ нов модел на финансиране

Съветът на ректорите излезе с призив към „Прогресивна България“ за бърза промяна на модела за финансиране на държавните висши училища.

Необходими са и спешни законодателни промени за превръщането на България в привлекателна образователна дестинация, се казва в писмото на ръководителите на университети в страната.

„Моделът на финансиране е изключително стар, той е генериран през 2026 г. в условията на съвсем други икономически условия (така е в оригинала – бел. ред.) на разплащане с лев, съвсем логично в момента той е изчерпан и неактуален. Още повече че с него са обвързани и таксите на студентите. Затова ние настояваме от години за промяна на този модел“, коментира пред БНР председателят на съвета проф. Миглена Темелкова.