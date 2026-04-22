Включването на „Шелли Груп“ в индекса SDAX разширява инвеститорската база

„Шелли Груп“ ЕД, доставчик на IoT решения и решения за интелигентни сгради, публикува второто издание на своя Доклад за инвеститорите за финансовата 2025 г. във връзка с включването си в индекса SDAX на Франкфуртската фондова борса.

Докладът се е утвърдил като неразделен елемент от комуникацията на дружеството с капиталовите пазари, предоставяйки на международните инвеститори структуриран преглед на бизнес модела, финансовото представяне и оперативното развитие въз основа на финансови отчети по МСФО в евро.

„Шелли Груп“ отчита силна финансова 2025 година.

Консолидираните приходи нарастват с около 40% до 149.7 млн. евро,

а коригираната печалба преди лихви и данъци (EBIT) се увеличава с 46.7% до 37.8 млн. евро.

Всички региони компанията отчитат двуцифрен ръст, подчертавайки продължаващото международно разрастване на бизнеса.

Растежът е обусловен от разширяването на търговската организация, засиленото международно пазарно проникване и по-широкото продуктово портфолио, отбелязват от компанията. В професионалния сегмент мрежата от инсталатори се разшири до над 5300.

За финансовата 2026 г. Управителният съвет очаква групови приходи в диапазона от 195 млн. евро до 205 млн. евро и EBIT между 47 млн. евро и 52 млн. евро.

Според Волфганг Кирш, изпълнителен директор на „Шелли Груп“ SE, докладът за инвеститорите е ключов компонент от комуникацията с капиталовите пазари, осигуряващ прозрачност относно ключовите двигатели на бизнес модела на фирмата. „Опирайки се на разширената ни търговска структура и новите продуктови категории, се стремим да продължим нашата траектория на растеж”, отбелязва Кирш.

„Шелли Груп“ ЕД разработва, проектира и разпространява IoT продукти и решения за интелигентни сгради за крайни и професионални потребители. Продуктите Shelly позволяват дистанционно управление и автоматизация, както и управление на енергията на електрически уреди и решения за интелигентни сгради чрез смартфони, персонални компютри или системи за домашна автоматизация на трети страни.

В допълнение към продажбата на устройства,

„Шелли Груп“ генерира приходи от своите облачни приложения.

Дружеството има силно присъствие в германскоговорящите страни и е представено с продуктите си в над 100 държави. С търговски организации в DACH, Benelux, скандинавските страни, Иберия, Полша, Италия, Франция, Обединеното кралство, България, Словения, Съединените щати и Китай, „Шелли Груп“ разполага с широко международно присъствие.

„Шелли Груп“ ЕД е листвана на „Българска фондова борса“ и на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса и е включена в индекса SDAX.

В последните дванадесет месеца цените на акциите на „Шелли груп“ на „БФБ“, летят нагоре. Последната котировка е 56.5 евро. Така пазарната капитализация на дружеството е 1 025 930 390 евро.