Гюнер Тахир: Проевропейски кандидат с вице мюсюлманин ще има огромни шансове на президентските избори (част 3)

Предложих на десните да номинират за вицепрезидент мюсюлманин, но Радев може да ги изпревари, напомня Гюнер Тахир

Едрият бизнес извън обръчите на Пеевски и Борисов беше в залата и застана зад Румен Радев. Някои, като Гергов, Бобокови и Божков, не присъстваха лично, но хората им бяха там.

В листите на Радев забелязах деца на стари партийни кадри от БКП/БСП по региони.

Оказа се, че хора от определени държавни структури, за които смятахме, че са завладени от Пеевски, са работили за Румен Радев.

В нашите географски ширини избирателите се впечатляват от блясъка на лидерите си. В Турция посрещат Ердоган на петъчна молитва като султан, с неговите кортежи от десетки автомобили. Затова е трудно да се сравняваме с европейските политици.

Радев ще е по-мек суверенист от Орбан и едва ли ще тръгне да се договаря с Путин през главата на Брюксел. Но би могъл да се присъедини към други опортюнисти като Бабиш и Фицо.

Проевропейски кандидат за президент с вице мюсюлманин ще има по-големи шансове от Йотова.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на НДПС Гюнер Тахир, бивш зам.-председател на ДПС.

Още от интервюто:

Какво забеляза окото на очевидеца на голямото предизборно събрание на Румен Радев в голямата спортна зала в София?

Вписва ли се грижата за бедните и онеправданите в скъпата кампания на Радев?

Мигрира ли „клиентелата“ на ГЕРБ/ДПС към новия силен на деня?

Унищожава ли се модел на завладяна държава, чрез заместване на едни олигарси с други олигарси?

Докъде може да се разпростре суверенизмът на Радев?

Предрешен ли е изборът за президент наесен?

