Кузман Илиев от „България може“: Хората искаха да кажат „не“ на статуквото

„Хората искаха да кажат „не“ на статуквото. Хората имаха нужда първо от отговорност, защото живеехме в едно политическо безвремие дълго време, и второ – от решение на проблема с високите цени – това ги уплаши много. Като прибавим към това и войната – те си казаха „Ще се обърнем към президента и той ще реши тези проблеми“.Така Кузман Илиев – икономически анализатор и лидер на партия „България може“ коментира резултатите от предсрочните парламентарни избори на 19 април. Той обаче предупреди, че сега всички тряба да внимават да не се създаде нов модел на монополистично управление.

В ефира на БНР Илиев отбеляза, че трябва мъдрост, тъй като има геополитическа игра над нас – САЩ се опитват да монополизират енергийния пазар. Ние сме между чука и наковалнята, защото сме преотдали нашата държава като военна база за американски самолети.

Според него има няколко неща, които спешно могат да бъдат направени – да работим за това санкциите да паднат, да проучим с какво разполагаме по нашите географски ширини и да сме много диалогични и прагматични в търговията с всички около нас.

Лидерът на „България може“ коментира и въпроса с бюджета на държавата. Според него, за да се излезе от омагьосания кръг, трябва да се насочим към едно много разумно управление на финансите и овладяване на разходите на правителството.

Илиев отбеляза, че едно от най-силните антикризисни действия, което Румен Радев може да направи, е да удържи на думата си и да бъде фактор, който да благоприятства за мира.

Кузман Илиев отправи и няколко въпроса към Румен Радев, на които според него трябва да се дадат отговори от президента в периода от януари 2017 г. до януари 2026 година: Как американските самолети на летището ни помагат, за да спре конфликтът в Близкия изток? Защо президентът Радев в периода 2017 г. – 2026 г. мълчи за споразумението с Украйна, което ни задължава бюджетите ни да стават все по-милитаристични? Какво му е отношението към това, че България сега ще трябва да се включи в помощта от 90 милиарда, които ще се дават на Украйна, при положение, че у нас са необходими помощи за хората заради високите цени.